Алиханов назвал топ-5 основных импортеров российской фармпродукции
Алиханов назвал топ-5 основных импортеров российской фармпродукции - 07.09.2025, ПРАЙМ
Алиханов назвал топ-5 основных импортеров российской фармпродукции
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости на ВЭФ назвал топ-5 основных импортеров российской фармпродукции, среди них Казахстан, Белоруссия,...
2025-09-07T08:17+0300
2025-09-07T08:17+0300
2025-09-07T09:25+0300
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости на ВЭФ назвал топ-5 основных импортеров российской фармпродукции, среди них Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Туркменистан и Алжир. "В топ-5 основных импортеров российской фармпродукции вошли Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Туркменистан и Алжир", — добавил министр. В июле Алиханов сообщал, что производство в фармацевтической отрасли РФ за январь-май текущего года выросло на 16% в годовом выражении. Сейчас в России выпускается свыше 85% всех международных непатентованных наименований из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
