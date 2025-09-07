Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов назвал топ-5 основных импортеров российской фармпродукции - 07.09.2025, ПРАЙМ
Алиханов назвал топ-5 основных импортеров российской фармпродукции
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости на ВЭФ назвал топ-5 основных импортеров российской фармпродукции, среди них Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Туркменистан и Алжир. "В топ-5 основных импортеров российской фармпродукции вошли Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Туркменистан и Алжир", — добавил министр. В июле Алиханов сообщал, что производство в фармацевтической отрасли РФ за январь-май текущего года выросло на 16% в годовом выражении. Сейчас в России выпускается свыше 85% всех международных непатентованных наименований из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
08:17 07.09.2025 (обновлено: 09:25 07.09.2025)
 
Алиханов назвал топ-5 основных импортеров российской фармпродукции

Алиханов назвал Казахстан, Белоруссию и еще 3 страны основными импортерами фармпродукции

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости на ВЭФ назвал топ-5 основных импортеров российской фармпродукции, среди них Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Туркменистан и Алжир.
"В топ-5 основных импортеров российской фармпродукции вошли Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Туркменистан и Алжир", — добавил министр.
В июле Алиханов сообщал, что производство в фармацевтической отрасли РФ за январь-май текущего года выросло на 16% в годовом выражении. Сейчас в России выпускается свыше 85% всех международных непатентованных наименований из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
Алиханов рассказал об увеличении экспорта российских лекарств
Вчера, 19:10
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФКАЗАХСТАНБЕЛОРУССИЯАнтон АлихановМинпромторгВЭФ-25
 
 
