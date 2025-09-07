https://1prime.ru/20250907/magate-861921258.html
Постпред России в Вене прокомментировал позицию МАГАТЭ по ЗАЭС
Постпред России в Вене прокомментировал позицию МАГАТЭ по ЗАЭС
2025-09-07T17:58+0300
ВЕНА, 7 сен - ПРАЙМ. Текущая позиция МАГАТЭ лишь способствует продолжению безрассудных нападений Украины на ядерные объекты, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По словам дипломата, Москва не полностью удовлетворена позицией Секретариата МАГАТЭ в части, которая касается украинских нападений на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), а также на Курскую область. Как отметил Ульянов, "они закрывают глаза на преступления, совершённые украинской стороной". "Я бы не сказал, что Рафаэль Гросси принимает чью-либо сторону. Он пытается сохранять равномерную, более или менее равномерную дистанцию между Секретариатом и Москвой, с одной стороны, и Киевом, с другой. Но по сути, да, он и Секретариат, похоже, пытаются защитить Украину, закрыть глаза на её преступления. И Рафаэль никогда публично не заявлял, что Украина несёт ответственность за нападения на Запорожскую АЭС. Он прекрасно знает, что это сделали украинцы, но отказывается говорить об этом публично. Конечно, такая позиция лишь подтолкнёт Украину к продолжению безрассудных нападений на ядерные объекты", - сказал Ульянов в интервью иранскому агентству Press TV. Ранее в субботу сообщалось, что дроны ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, удар пришелся по крыше, возгорания и критических разрушений удалось избежать. Пределы и условия безопасной эксплуатации атомной станции не нарушены, радиационный фон в норме. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
