В Мексике задержали 14 обвиняемых в контрабанде топлива из США - 07.09.2025
В Мексике задержали 14 обвиняемых в контрабанде топлива из США
МЕХИКО, 7 сен — ПРАЙМ. В Мексике задержаны 14 человек, обвиняемых в контрабанде топлива из США, включая вице-адмирала Мануэля Роберто Фариаса Лагуну, сообщил министр безопасности и защиты граждан Омар Гарсия Арфуш. "Результаты совместной операции военно-морского министерства, Генеральной прокуратуры и министерства безопасности и защиты граждан привели к задержанию на данный момент 14 человек, вовлечённых в незаконную торговлю топливом и другие преступления", — сказал Гарсия Арфуш на совместной пресс-конференции с генеральным прокурором Алехандро Гертцем и главой ВМФ Педро Моралесом. Среди задержанных - командующий военно-морской зоной в Пуэрто-Вайярте, штат Халиско, вице-адмирал Фариас Лагуна, племянник бывшего главнокомандующего ВМС адмирала Рафаэля Охеды при президенте Андресе Мануэле Лопесе Обрадоре (2018–2024). Он стал самым высокопоставленным военным, обвиняемым в борьбе с организованной преступности при президенте Клаудии Шейнбаум. По словам министра Гарсии Арфуша, "отдельный акт нескольких человек не отражает действий этого уважаемого института (ВМФ - ред.) в рамках продолжающихся действий мексиканского правительства по борьбе с коррупцией и безнаказанностью, предпринятых в соответствии с указаниями президента Клаудии Шейнбаум". Генеральный прокурор Гертц пояснил, что в рамках этого дела "есть беглецы, и будет выдано ещё много ордеров на арест". Перехват в марте судна, перевозившего контрабандное топливо из южного американского штата Техас в порт Тампико в Мексиканском заливе, по его словам, "пресек одно из крупнейших в новейшей истории преступлений такого рода".
общество, мексика, сша, техас, андрес мануэль лопес обрадор
Происшествия, Общество, МЕКСИКА, США, ТЕХАС, Андрес Мануэль Лопес Обрадор
23:00 07.09.2025
 
В Мексике задержали 14 обвиняемых в контрабанде топлива из США

В Мексике задержали 14 человек, обвиняемых в контрабанде топлива из США

© РИА Новости . Дмитрий ЗнаменскийПолиция Мексики
Полиция Мексики - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Полиция Мексики. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Знаменский
МЕХИКО, 7 сен — ПРАЙМ. В Мексике задержаны 14 человек, обвиняемых в контрабанде топлива из США, включая вице-адмирала Мануэля Роберто Фариаса Лагуну, сообщил министр безопасности и защиты граждан Омар Гарсия Арфуш.
"Результаты совместной операции военно-морского министерства, Генеральной прокуратуры и министерства безопасности и защиты граждан привели к задержанию на данный момент 14 человек, вовлечённых в незаконную торговлю топливом и другие преступления", — сказал Гарсия Арфуш на совместной пресс-конференции с генеральным прокурором Алехандро Гертцем и главой ВМФ Педро Моралесом.
Среди задержанных - командующий военно-морской зоной в Пуэрто-Вайярте, штат Халиско, вице-адмирал Фариас Лагуна, племянник бывшего главнокомандующего ВМС адмирала Рафаэля Охеды при президенте Андресе Мануэле Лопесе Обрадоре (2018–2024). Он стал самым высокопоставленным военным, обвиняемым в борьбе с организованной преступности при президенте Клаудии Шейнбаум.
По словам министра Гарсии Арфуша, "отдельный акт нескольких человек не отражает действий этого уважаемого института (ВМФ - ред.) в рамках продолжающихся действий мексиканского правительства по борьбе с коррупцией и безнаказанностью, предпринятых в соответствии с указаниями президента Клаудии Шейнбаум".
Генеральный прокурор Гертц пояснил, что в рамках этого дела "есть беглецы, и будет выдано ещё много ордеров на арест". Перехват в марте судна, перевозившего контрабандное топливо из южного американского штата Техас в порт Тампико в Мексиканском заливе, по его словам, "пресек одно из крупнейших в новейшей истории преступлений такого рода".
