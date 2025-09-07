https://1prime.ru/20250907/meksika-861931751.html

В Мексике задержали 14 обвиняемых в контрабанде топлива из США

В Мексике задержали 14 обвиняемых в контрабанде топлива из США - 07.09.2025, ПРАЙМ

В Мексике задержали 14 обвиняемых в контрабанде топлива из США

В Мексике задержаны 14 человек, обвиняемых в контрабанде топлива из США, включая вице-адмирала Мануэля Роберто Фариаса Лагуну, сообщил министр безопасности и... | 07.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-07T23:00+0300

2025-09-07T23:00+0300

2025-09-07T23:00+0300

происшествия

общество

мексика

сша

техас

андрес мануэль лопес обрадор

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861930743_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_be590ded912952efde7ae6d37924ea1d.jpg

МЕХИКО, 7 сен — ПРАЙМ. В Мексике задержаны 14 человек, обвиняемых в контрабанде топлива из США, включая вице-адмирала Мануэля Роберто Фариаса Лагуну, сообщил министр безопасности и защиты граждан Омар Гарсия Арфуш. "Результаты совместной операции военно-морского министерства, Генеральной прокуратуры и министерства безопасности и защиты граждан привели к задержанию на данный момент 14 человек, вовлечённых в незаконную торговлю топливом и другие преступления", — сказал Гарсия Арфуш на совместной пресс-конференции с генеральным прокурором Алехандро Гертцем и главой ВМФ Педро Моралесом. Среди задержанных - командующий военно-морской зоной в Пуэрто-Вайярте, штат Халиско, вице-адмирал Фариас Лагуна, племянник бывшего главнокомандующего ВМС адмирала Рафаэля Охеды при президенте Андресе Мануэле Лопесе Обрадоре (2018–2024). Он стал самым высокопоставленным военным, обвиняемым в борьбе с организованной преступности при президенте Клаудии Шейнбаум. По словам министра Гарсии Арфуша, "отдельный акт нескольких человек не отражает действий этого уважаемого института (ВМФ - ред.) в рамках продолжающихся действий мексиканского правительства по борьбе с коррупцией и безнаказанностью, предпринятых в соответствии с указаниями президента Клаудии Шейнбаум". Генеральный прокурор Гертц пояснил, что в рамках этого дела "есть беглецы, и будет выдано ещё много ордеров на арест". Перехват в марте судна, перевозившего контрабандное топливо из южного американского штата Техас в порт Тампико в Мексиканском заливе, по его словам, "пресек одно из крупнейших в новейшей истории преступлений такого рода".

https://1prime.ru/20250904/poshliny-861806769.html

https://1prime.ru/20250820/stena-860973078.html

мексика

сша

техас

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мексика, сша, техас, андрес мануэль лопес обрадор