https://1prime.ru/20250907/meksika-861931751.html
В Мексике задержали 14 обвиняемых в контрабанде топлива из США
В Мексике задержали 14 обвиняемых в контрабанде топлива из США - 07.09.2025, ПРАЙМ
В Мексике задержали 14 обвиняемых в контрабанде топлива из США
В Мексике задержаны 14 человек, обвиняемых в контрабанде топлива из США, включая вице-адмирала Мануэля Роберто Фариаса Лагуну, сообщил министр безопасности и... | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T23:00+0300
2025-09-07T23:00+0300
2025-09-07T23:00+0300
происшествия
общество
мексика
сша
техас
андрес мануэль лопес обрадор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861930743_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_be590ded912952efde7ae6d37924ea1d.jpg
МЕХИКО, 7 сен — ПРАЙМ. В Мексике задержаны 14 человек, обвиняемых в контрабанде топлива из США, включая вице-адмирала Мануэля Роберто Фариаса Лагуну, сообщил министр безопасности и защиты граждан Омар Гарсия Арфуш. "Результаты совместной операции военно-морского министерства, Генеральной прокуратуры и министерства безопасности и защиты граждан привели к задержанию на данный момент 14 человек, вовлечённых в незаконную торговлю топливом и другие преступления", — сказал Гарсия Арфуш на совместной пресс-конференции с генеральным прокурором Алехандро Гертцем и главой ВМФ Педро Моралесом. Среди задержанных - командующий военно-морской зоной в Пуэрто-Вайярте, штат Халиско, вице-адмирал Фариас Лагуна, племянник бывшего главнокомандующего ВМС адмирала Рафаэля Охеды при президенте Андресе Мануэле Лопесе Обрадоре (2018–2024). Он стал самым высокопоставленным военным, обвиняемым в борьбе с организованной преступности при президенте Клаудии Шейнбаум. По словам министра Гарсии Арфуша, "отдельный акт нескольких человек не отражает действий этого уважаемого института (ВМФ - ред.) в рамках продолжающихся действий мексиканского правительства по борьбе с коррупцией и безнаказанностью, предпринятых в соответствии с указаниями президента Клаудии Шейнбаум". Генеральный прокурор Гертц пояснил, что в рамках этого дела "есть беглецы, и будет выдано ещё много ордеров на арест". Перехват в марте судна, перевозившего контрабандное топливо из южного американского штата Техас в порт Тампико в Мексиканском заливе, по его словам, "пресек одно из крупнейших в новейшей истории преступлений такого рода".
https://1prime.ru/20250904/poshliny-861806769.html
https://1prime.ru/20250820/stena-860973078.html
мексика
сша
техас
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861930743_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_e3a02535ded30ec4ffe563659b96ff63.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мексика, сша, техас, андрес мануэль лопес обрадор
Происшествия, Общество , МЕКСИКА, США, ТЕХАС, Андрес Мануэль Лопес Обрадор
В Мексике задержали 14 обвиняемых в контрабанде топлива из США
В Мексике задержали 14 человек, обвиняемых в контрабанде топлива из США
МЕХИКО, 7 сен — ПРАЙМ. В Мексике задержаны 14 человек, обвиняемых в контрабанде топлива из США, включая вице-адмирала Мануэля Роберто Фариаса Лагуну, сообщил министр безопасности и защиты граждан Омар Гарсия Арфуш.
"Результаты совместной операции военно-морского министерства, Генеральной прокуратуры и министерства безопасности и защиты граждан привели к задержанию на данный момент 14 человек, вовлечённых в незаконную торговлю топливом и другие преступления", — сказал Гарсия Арфуш на совместной пресс-конференции с генеральным прокурором Алехандро Гертцем и главой ВМФ Педро Моралесом.
Мексика рассматривает возможность введения пошлин на импорт из КНР
Среди задержанных - командующий военно-морской зоной в Пуэрто-Вайярте, штат Халиско, вице-адмирал Фариас Лагуна, племянник бывшего главнокомандующего ВМС адмирала Рафаэля Охеды при президенте Андресе Мануэле Лопесе Обрадоре
(2018–2024). Он стал самым высокопоставленным военным, обвиняемым в борьбе с организованной преступности при президенте Клаудии Шейнбаум.
По словам министра Гарсии Арфуша, "отдельный акт нескольких человек не отражает действий этого уважаемого института (ВМФ - ред.) в рамках продолжающихся действий мексиканского правительства по борьбе с коррупцией и безнаказанностью, предпринятых в соответствии с указаниями президента Клаудии Шейнбаум".
Генеральный прокурор Гертц пояснил, что в рамках этого дела "есть беглецы, и будет выдано ещё много ордеров на арест". Перехват в марте судна, перевозившего контрабандное топливо из южного американского штата Техас
в порт Тампико в Мексиканском заливе
, по его словам, "пресек одно из крупнейших в новейшей истории преступлений такого рода".
США намерены покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет