Microsoft сообщила о повреждении подводных кабелей в Красном море - 07.09.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250907/microsoft-861898149.html
Microsoft сообщила о повреждении подводных кабелей в Красном море
2025-09-07T00:39+0300
2025-09-07T01:10+0300
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Американская компания Microsoft сообщила, что несколько ее подводных кабелей оборваны в Красном море, это может повлиять на работу сервиса Microsoft Azure. В заявлении на сайте компании в разделе про сервис Azure указывается, что повреждения кабелей в море повлияют на трафик между странами. "Начиная с 5.45 UTC (8.45 мск) 6 сентября 2025 года, трафик, проходящий через Ближний Восток, исходящий или заканчивающийся в Азии или Европе, может испытывать большие задержки из-за многочисленных обрывов подводного оптоволоконного кабеля в Красном море", - говорится в заявлении на сайте компании. В сообщении Microsoft добавляется, что ее инженеры активно устраняют перебои, занимаются перенаправлением трафика и обсуждают альтернативные варианты "пропускной способности и поставщиков в регионе". "В Красном море произошло повреждение нескольких международных подводных кабелей. Из-за этого пришлось перенаправить его по альтернативным маршрутам, что может привести к более высоким, чем обычно, задержкам (в работе - ред.)", - добавляется в заявлении.
00:39 07.09.2025 (обновлено: 01:10 07.09.2025)
 
Microsoft сообщила о повреждении подводных кабелей в Красном море

В Красном море оборваны подводные кабели Microsoft

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Американская компания Microsoft сообщила, что несколько ее подводных кабелей оборваны в Красном море, это может повлиять на работу сервиса Microsoft Azure.
В заявлении на сайте компании в разделе про сервис Azure указывается, что повреждения кабелей в море повлияют на трафик между странами.
"Начиная с 5.45 UTC (8.45 мск) 6 сентября 2025 года, трафик, проходящий через Ближний Восток, исходящий или заканчивающийся в Азии или Европе, может испытывать большие задержки из-за многочисленных обрывов подводного оптоволоконного кабеля в Красном море", - говорится в заявлении на сайте компании.
В сообщении Microsoft добавляется, что ее инженеры активно устраняют перебои, занимаются перенаправлением трафика и обсуждают альтернативные варианты "пропускной способности и поставщиков в регионе".
"В Красном море произошло повреждение нескольких международных подводных кабелей. Из-за этого пришлось перенаправить его по альтернативным маршрутам, что может привести к более высоким, чем обычно, задержкам (в работе - ред.)", - добавляется в заявлении.
 
