Microsoft сообщила о повреждении подводных кабелей в Красном море

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Американская компания Microsoft сообщила, что несколько ее подводных кабелей оборваны в Красном море, это может повлиять на работу сервиса Microsoft Azure. В заявлении на сайте компании в разделе про сервис Azure указывается, что повреждения кабелей в море повлияют на трафик между странами. "Начиная с 5.45 UTC (8.45 мск) 6 сентября 2025 года, трафик, проходящий через Ближний Восток, исходящий или заканчивающийся в Азии или Европе, может испытывать большие задержки из-за многочисленных обрывов подводного оптоволоконного кабеля в Красном море", - говорится в заявлении на сайте компании. В сообщении Microsoft добавляется, что ее инженеры активно устраняют перебои, занимаются перенаправлением трафика и обсуждают альтернативные варианты "пропускной способности и поставщиков в регионе". "В Красном море произошло повреждение нескольких международных подводных кабелей. Из-за этого пришлось перенаправить его по альтернативным маршрутам, что может привести к более высоким, чем обычно, задержкам (в работе - ред.)", - добавляется в заявлении.
