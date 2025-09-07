https://1prime.ru/20250907/minpromtorg-861899045.html

Минпромторг поддержал введение ограничений на сроки эксплуатации судов

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Введение ограничений на сроки эксплуатации водного транспорта простимулирует спрос в судостроительной отрасли РФ, Минпромторг поддерживает эту инициативу, однако ключевые решения по данному вопросу будет формировать Минтранс РФ, рассказал глава ведомства Антон Алиханов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2025. "Важно обеспечить и стимулирование спроса на отечественную продукцию - здесь мы работаем с программами льготного лизинга. Одним из регуляторных механизмов могло бы выступить и введение ограничений на сроки эксплуатации судов. Концептуально мы поддерживаем эту инициативу и готовы к совместной проработке этой меры, но ключевые решения будут формировать коллеги из Минтранса России", - сказал министр. Он добавил, что на сегодня российские верфи обладают всеми необходимыми компетенциями и мощностями для обеспечения строительства необходимого количества судов речного флота. В данном случае необходима своевременная контрактация новых заказов и формирование долгосрочной программы загрузки предприятий отрасли. "Обновление существующего речного флота - это, в первую очередь, приоритетный вопрос безопасности эксплуатации судов", - подчеркнул Алиханов. В августе Минтрансу, Минпромторгу, Минэнерго и Минэкономразвития России по итогам совещания по мерам стимулирования обновления российского флота, которое провели первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьер Виталий Савельев, было поручено сформировать и выверить с грузоотправителями реестр гражданских судов, попадающих "под списание" и требующих замены. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

