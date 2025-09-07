https://1prime.ru/20250907/minpromtorg-861899766.html

Минпромторг прорабатывает три проекта локализации производства АКПП

Минпромторг прорабатывает три проекта локализации производства АКПП - 07.09.2025, ПРАЙМ

Минпромторг прорабатывает три проекта локализации производства АКПП

Минпромторг РФ работает над тремя проектами локализации производства автоматической коробки передач (АКПП) в партнерстве с дружественными странами, сообщил... | 07.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-07T05:15+0300

2025-09-07T05:15+0300

2025-09-07T05:15+0300

бизнес

россия

рф

владивосток

антон алиханов

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861899766.jpg?1757211352

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – ПРАЙМ. Минпромторг РФ работает над тремя проектами локализации производства автоматической коробки передач (АКПП) в партнерстве с дружественными странами, сообщил глава ведомства Антон Алиханов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2025. "Сейчас параллельно прорабатываются три проекта по локализации автоматической коробки передач, которые будут востребованы в сегментах легковых и легких коммерческих автомобилей. Это технологически сложная и масштабная задача, объемная с точки зрения инвестиций, поэтому решаем ее в кооперации с нашими партнерами из дружественных стран", - сказал министр. Алиханов уточнил, что конкретными деталями Минпромторг будет готов поделиться, когда "финализирует" все договоренности. Он также напомнил, что в отечественных автомобилях Aurus используется российская АКПП. "Разработанную для них коробку мы также начали "транслировать" в отрасль. На ее базе была создана модификация, которая после испытаний может использоваться в автобусах НЕФАЗ. Это позволит увеличить объем выпуска, снизить себестоимость и даст эффект масштаба для дальнейшего развития технологии", - добавил глава министерства. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

рф

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, владивосток, антон алиханов, минпромторг