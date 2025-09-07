https://1prime.ru/20250907/moshenniki-861912984.html
В Москве девочка перевела мошенникам более 1,2 миллиона рублей
В Москве девочка перевела мошенникам более 1,2 миллиона рублей - 07.09.2025, ПРАЙМ
В Москве девочка перевела мошенникам более 1,2 миллиона рублей
Тринадцатилетняя девочка перевела мошенникам более 1,2 миллиона рублей со счетов бабушки в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка прокуратуры. | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T13:56+0300
2025-09-07T13:56+0300
2025-09-07T13:56+0300
мошенничество
москва
мошенники
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Тринадцатилетняя девочка перевела мошенникам более 1,2 миллиона рублей со счетов бабушки в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка прокуратуры. "Девочке позвонил неизвестный и, представляясь сотрудником правоохранительных органов, оказывая психологическое давление, запугивая нарушением закона и угрожая проблемами с налоговой инспекцией, убедил ее осуществить переводы денежных средств со счета бабушки на счета, подконтрольные аферистам, якобы в целях декларирования", - говорится в сообщении. Отмечается, что девочка испугалась и, не сказав ничего взрослым, выполнила условия неизвестных. Воспользовавшись телефоном бабушки, она перевела с ее счета двумя транзакциями сначала 750 тысяч рублей, а затем еще 200 тысяч рублей. "Впоследствии со счета бабушки в другом банке мошенники списали еще 280 тысяч рублей. Общий ущерб превысил 1,2 млн рублей", - отмечают в прокуратуре. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://1prime.ru/20250902/mvd-861648895.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_77508d289cb76a0e1ca07a6d73bc0341.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мошенники
Мошенничество, МОСКВА, МОШЕННИКИ
В Москве девочка перевела мошенникам более 1,2 миллиона рублей
В Москве 13-летняя девочка перевела мошенникам 1,2 млн рублей со счетов бабушки
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ.
Тринадцатилетняя девочка перевела мошенникам более 1,2 миллиона рублей со счетов бабушки в Москве, сообщили в пресс-службе
столичного главка прокуратуры.
"Девочке позвонил неизвестный и, представляясь сотрудником правоохранительных органов, оказывая психологическое давление, запугивая нарушением закона и угрожая проблемами с налоговой инспекцией, убедил ее осуществить переводы денежных средств со счета бабушки на счета, подконтрольные аферистам, якобы в целях декларирования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что девочка испугалась и, не сказав ничего взрослым, выполнила условия неизвестных. Воспользовавшись телефоном бабушки, она перевела с ее счета двумя транзакциями сначала 750 тысяч рублей, а затем еще 200 тысяч рублей.
"Впоследствии со счета бабушки в другом банке мошенники списали еще 280 тысяч рублей. Общий ущерб превысил 1,2 млн рублей", - отмечают в прокуратуре.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В МВД рассказали, как мошенники захватывают внимание жертвы