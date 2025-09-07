Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве девочка перевела мошенникам более 1,2 миллиона рублей - 07.09.2025
В Москве девочка перевела мошенникам более 1,2 миллиона рублей
Тринадцатилетняя девочка перевела мошенникам более 1,2 миллиона рублей со счетов бабушки в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка прокуратуры. | 07.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Тринадцатилетняя девочка перевела мошенникам более 1,2 миллиона рублей со счетов бабушки в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка прокуратуры. "Девочке позвонил неизвестный и, представляясь сотрудником правоохранительных органов, оказывая психологическое давление, запугивая нарушением закона и угрожая проблемами с налоговой инспекцией, убедил ее осуществить переводы денежных средств со счета бабушки на счета, подконтрольные аферистам, якобы в целях декларирования", - говорится в сообщении. Отмечается, что девочка испугалась и, не сказав ничего взрослым, выполнила условия неизвестных. Воспользовавшись телефоном бабушки, она перевела с ее счета двумя транзакциями сначала 750 тысяч рублей, а затем еще 200 тысяч рублей. "Впоследствии со счета бабушки в другом банке мошенники списали еще 280 тысяч рублей. Общий ущерб превысил 1,2 млн рублей", - отмечают в прокуратуре. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
москва, мошенники
Мошенничество, МОСКВА, МОШЕННИКИ
13:56 07.09.2025
 
В Москве девочка перевела мошенникам более 1,2 миллиона рублей

В Москве 13-летняя девочка перевела мошенникам 1,2 млн рублей со счетов бабушки

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Тринадцатилетняя девочка перевела мошенникам более 1,2 миллиона рублей со счетов бабушки в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка прокуратуры.
"Девочке позвонил неизвестный и, представляясь сотрудником правоохранительных органов, оказывая психологическое давление, запугивая нарушением закона и угрожая проблемами с налоговой инспекцией, убедил ее осуществить переводы денежных средств со счета бабушки на счета, подконтрольные аферистам, якобы в целях декларирования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что девочка испугалась и, не сказав ничего взрослым, выполнила условия неизвестных. Воспользовавшись телефоном бабушки, она перевела с ее счета двумя транзакциями сначала 750 тысяч рублей, а затем еще 200 тысяч рублей.
"Впоследствии со счета бабушки в другом банке мошенники списали еще 280 тысяч рублей. Общий ущерб превысил 1,2 млн рублей", - отмечают в прокуратуре.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В МВД рассказали, как мошенники захватывают внимание жертвы
2 сентября, 14:10
