https://1prime.ru/20250907/moshenniki-861912984.html

В Москве девочка перевела мошенникам более 1,2 миллиона рублей

В Москве девочка перевела мошенникам более 1,2 миллиона рублей - 07.09.2025, ПРАЙМ

В Москве девочка перевела мошенникам более 1,2 миллиона рублей

Тринадцатилетняя девочка перевела мошенникам более 1,2 миллиона рублей со счетов бабушки в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка прокуратуры. | 07.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-07T13:56+0300

2025-09-07T13:56+0300

2025-09-07T13:56+0300

мошенничество

москва

мошенники

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Тринадцатилетняя девочка перевела мошенникам более 1,2 миллиона рублей со счетов бабушки в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка прокуратуры. "Девочке позвонил неизвестный и, представляясь сотрудником правоохранительных органов, оказывая психологическое давление, запугивая нарушением закона и угрожая проблемами с налоговой инспекцией, убедил ее осуществить переводы денежных средств со счета бабушки на счета, подконтрольные аферистам, якобы в целях декларирования", - говорится в сообщении. Отмечается, что девочка испугалась и, не сказав ничего взрослым, выполнила условия неизвестных. Воспользовавшись телефоном бабушки, она перевела с ее счета двумя транзакциями сначала 750 тысяч рублей, а затем еще 200 тысяч рублей. "Впоследствии со счета бабушки в другом банке мошенники списали еще 280 тысяч рублей. Общий ущерб превысил 1,2 млн рублей", - отмечают в прокуратуре. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://1prime.ru/20250902/mvd-861648895.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, мошенники