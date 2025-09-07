Собянин заявил о готовности Москвы к отопительному сезону

https://1prime.ru/20250907/moskva-861907314.html

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Москва готова к новому отопительному сезону, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max. "Москва готова к новому отопительному сезону. С мая по август городские службы подготовили 74 тысячи зданий. В рамках региональной программы капремонта обновили системы центрального отопления более чем в 600 жилых домах. Отремонтировали инженерные системы и оборудование энергообъектов. На ТЭЦ создали запасы резервного топлива - при необходимости его хватит для автономной работы в течение недели", - говорится в сообщении. Собянин отметил, что проведен ремонт и профилактика тепловых, электрических, водопроводных, канализационных, водосточных сетей и газопроводов. Кроме того, в полной готовности 157 автомобильных баз коммунальной техники, дорожно-уборочные и другие машины готовы к круглосуточной работе для комфорта москвичей.

