https://1prime.ru/20250907/moskva-861907314.html
Собянин заявил о готовности Москвы к отопительному сезону
Собянин заявил о готовности Москвы к отопительному сезону - 07.09.2025, ПРАЙМ
Собянин заявил о готовности Москвы к отопительному сезону
Москва готова к новому отопительному сезону, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max. | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T10:21+0300
2025-09-07T10:21+0300
2025-09-07T10:24+0300
россия
москва
сергей собянин
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/08/763380825_0:196:2863:1806_1920x0_80_0_0_c073c011542a1067f32582bc3d4750c0.jpg
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Москва готова к новому отопительному сезону, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max. "Москва готова к новому отопительному сезону. С мая по август городские службы подготовили 74 тысячи зданий. В рамках региональной программы капремонта обновили системы центрального отопления более чем в 600 жилых домах. Отремонтировали инженерные системы и оборудование энергообъектов. На ТЭЦ создали запасы резервного топлива - при необходимости его хватит для автономной работы в течение недели", - говорится в сообщении. Собянин отметил, что проведен ремонт и профилактика тепловых, электрических, водопроводных, канализационных, водосточных сетей и газопроводов. Кроме того, в полной готовности 157 автомобильных баз коммунальной техники, дорожно-уборочные и другие машины готовы к круглосуточной работе для комфорта москвичей.
https://1prime.ru/20250904/gd-861743797.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/08/763380825_97:0:2764:2000_1920x0_80_0_0_5e0d34d416cabc7b94c9aa00119094d6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сергей собянин, общество
РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин, Общество
Собянин заявил о готовности Москвы к отопительному сезону
Собянин: Москва полностью готова к новому отопительному сезону