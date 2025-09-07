https://1prime.ru/20250907/moskva-861924333.html

На северо-западе Москвы столкнулись две машины и электробус

На северо-западе Москвы столкнулись две машины и электробус - 07.09.2025, ПРАЙМ

На северо-западе Москвы столкнулись две машины и электробус

Авария с участием двух машин и электробуса произошла на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. | 07.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-07T19:34+0300

2025-09-07T19:34+0300

2025-09-07T19:34+0300

происшествия

бизнес

россия

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861538835_0:75:3377:1975_1920x0_80_0_0_e735bbe22605dbe1bd86bdc77aa5150f.jpg

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Авария с участием двух машин и электробуса произошла на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. "Сегодня около 18.14 на улице Мневники, в районе дома 12а, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и электробуса маршрута М3. По предварительной информации, водитель автомобиля грубо нарушал правила перестроения и скоростной режим, в результате чего не справился с управлением и допустил столкновение с другим автомобилем и электробусом", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

https://1prime.ru/20250830/mkad-861478404.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва