https://1prime.ru/20250907/moskva-861924333.html
На северо-западе Москвы столкнулись две машины и электробус
На северо-западе Москвы столкнулись две машины и электробус - 07.09.2025, ПРАЙМ
На северо-западе Москвы столкнулись две машины и электробус
Авария с участием двух машин и электробуса произошла на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T19:34+0300
2025-09-07T19:34+0300
2025-09-07T19:34+0300
происшествия
бизнес
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861538835_0:75:3377:1975_1920x0_80_0_0_e735bbe22605dbe1bd86bdc77aa5150f.jpg
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Авария с участием двух машин и электробуса произошла на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. "Сегодня около 18.14 на улице Мневники, в районе дома 12а, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и электробуса маршрута М3. По предварительной информации, водитель автомобиля грубо нарушал правила перестроения и скоростной режим, в результате чего не справился с управлением и допустил столкновение с другим автомобилем и электробусом", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
https://1prime.ru/20250830/mkad-861478404.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861538835_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_8cc99819ca162b01c3d920c5af4b2d27.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
На северо-западе Москвы столкнулись две машины и электробус
Мосгортранс: на северо-западе Москвы столкнулись две машины и электробус
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Авария с участием двух машин и электробуса произошла на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.
"Сегодня около 18.14 на улице Мневники, в районе дома 12а, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и электробуса маршрута М3. По предварительной информации, водитель автомобиля грубо нарушал правила перестроения и скоростной режим, в результате чего не справился с управлением и допустил столкновение с другим автомобилем и электробусом", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
На МКАД произошло ДТП с последующим опрокидыванием грузовика