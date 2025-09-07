Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На северо-западе Москвы столкнулись две машины и электробус - 07.09.2025
На северо-западе Москвы столкнулись две машины и электробус
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Авария с участием двух машин и электробуса произошла на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. "Сегодня около 18.14 на улице Мневники, в районе дома 12а, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и электробуса маршрута М3. По предварительной информации, водитель автомобиля грубо нарушал правила перестроения и скоростной режим, в результате чего не справился с управлением и допустил столкновение с другим автомобилем и электробусом", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
19:34 07.09.2025
 
На северо-западе Москвы столкнулись две машины и электробус

Мосгортранс: на северо-западе Москвы столкнулись две машины и электробус

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Авария с участием двух машин и электробуса произошла на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.
"Сегодня около 18.14 на улице Мневники, в районе дома 12а, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и электробуса маршрута М3. По предварительной информации, водитель автомобиля грубо нарушал правила перестроения и скоростной режим, в результате чего не справился с управлением и допустил столкновение с другим автомобилем и электробусом", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
