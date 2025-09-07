Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве пассажирка такси пострадала в ДТП - 07.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250907/moskva-861926014.html
В Москве пассажирка такси пострадала в ДТП
В Москве пассажирка такси пострадала в ДТП - 07.09.2025, ПРАЙМ
В Москве пассажирка такси пострадала в ДТП
Пассажирка такси пострадала в ДТП с участием двух автомобилей и автобуса на улице Мневники в Москве, сообщает прокуратура столицы в своем Telegram-канале. | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T20:30+0300
2025-09-07T20:30+0300
происшествия
бизнес
россия
общество
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861923820_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5dd5b3e0f2416ac3a93b37b8b43cd3c5.jpg
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Пассажирка такси пострадала в ДТП с участием двух автомобилей и автобуса на улице Мневники в Москве, сообщает прокуратура столицы в своем Telegram-канале. Ранее Мосгортранс сообщал, что на улице Мневники на северо-западе Москвы около 18.14 мск произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и электробуса маршрута М3. По предварительной информации, водитель автомобиля грубо нарушал правила перестроения и скоростной режим, в результате чего не справился с управлением и допустил столкновение с другим автомобилем и электробусом. Причины происшествия устанавливает Госавтоинспеция. "На улице Мневники произошло столкновение автомобиля марки BMW и такси, который в последующем произвел столкновение с автобусом. В результате дорожной аварии пострадала пассажирка такси", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура Северо-Западного административного округа взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП.
https://1prime.ru/20250907/peterburg-861925510.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861923820_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a9c155defed815b9ebd65699fa0cbdb5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество , москва
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА
20:30 07.09.2025
 
В Москве пассажирка такси пострадала в ДТП

В Москве на улице Мневники пассажирка такси пострадала в ДТП с 2 машинами и электробусом

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Пассажирка такси пострадала в ДТП с участием двух автомобилей и автобуса на улице Мневники в Москве, сообщает прокуратура столицы в своем Telegram-канале.
Ранее Мосгортранс сообщал, что на улице Мневники на северо-западе Москвы около 18.14 мск произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и электробуса маршрута М3. По предварительной информации, водитель автомобиля грубо нарушал правила перестроения и скоростной режим, в результате чего не справился с управлением и допустил столкновение с другим автомобилем и электробусом. Причины происшествия устанавливает Госавтоинспеция.
"На улице Мневники произошло столкновение автомобиля марки BMW и такси, который в последующем произвел столкновение с автобусом. В результате дорожной аварии пострадала пассажирка такси", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура Северо-Западного административного округа взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП.
Финский залив - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
В Финском заливе в Петербурге теплоход сел на мель
20:06
 
ПроисшествияБизнесРОССИЯОбществоМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала