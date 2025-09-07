В Москве пассажирка такси пострадала в ДТП

https://1prime.ru/20250907/moskva-861926014.html

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Пассажирка такси пострадала в ДТП с участием двух автомобилей и автобуса на улице Мневники в Москве, сообщает прокуратура столицы в своем Telegram-канале. Ранее Мосгортранс сообщал, что на улице Мневники на северо-западе Москвы около 18.14 мск произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и электробуса маршрута М3. По предварительной информации, водитель автомобиля грубо нарушал правила перестроения и скоростной режим, в результате чего не справился с управлением и допустил столкновение с другим автомобилем и электробусом. Причины происшествия устанавливает Госавтоинспеция. "На улице Мневники произошло столкновение автомобиля марки BMW и такси, который в последующем произвел столкновение с автобусом. В результате дорожной аварии пострадала пассажирка такси", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура Северо-Западного административного округа взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП.

