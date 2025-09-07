https://1prime.ru/20250907/op-861898752.html

В ОП рассказали, за что могут лишить родительских прав

В ОП рассказали, за что могут лишить родительских прав - 07.09.2025, ПРАЙМ

В ОП рассказали, за что могут лишить родительских прав

Лишение родительских прав применяется как крайняя мера и возможно только в случае, если защитить интересы ребенка другим способом нельзя, рассказал РИА Новости... | 07.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-07T02:42+0300

2025-09-07T02:42+0300

2025-09-07T03:16+0300

общество

россия

рф

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861898752.jpg?1757204199

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Лишение родительских прав применяется как крайняя мера и возможно только в случае, если защитить интересы ребенка другим способом нельзя, рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. "Лишение родительских прав является крайней мерой и допускается только в случае, если защитить интересы ребенка другим способом невозможно. Правовые основания лишения родительских прав установлены статьей 69 СК РФ (семейного кодекса РФ - ред.)", - рассказал Машаров. Он пояснил, что родители могут быть лишены судом родительских прав, если они отказываются без уважительных причин забрать ребенка из родильного дома, медицинской, образовательной или социальной организации либо злоупотребляют своими родительскими правами. "Родители, или один из них, могут быть лишены судом родительских прав, если они уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов. Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей может выражаться в отсутствии заботы об их здоровье, о физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, обучении", - добавил Машаров. Он также отметил, что лишение прав возможно и при хроническом алкоголизме или наркомании, подтвержденных медицинскими документами, а также если родители совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей, другого родителя, супруга или членов семьи, что должно быть установлено вступившим в законную силу судебным решением или постановлением органа предварительного расследования. "Под злоупотреблением родительскими обязанностями понимается использование своих прав в ущерб интересам детей, например создание препятствий к получению ими общего образования, вовлечение в занятие азартными играми, склонение к бродяжничеству, попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств или психотропных веществ", - рассказал Машаров. Он отметил, что родители также могут быть лишены судом родительских прав в случае жестокого обращения с детьми, включая физическое или психическое насилие и покушение на половую неприкосновенность. Машаров подчеркнул, что восстановление родителей в родительских правах предусмотрено статьей 72 Семейного кодекса РФ и возможно при изменении поведения, образа жизни или отношения к воспитанию ребенка, при этом для восстановления необходимо подать иск в суд.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, ск рф