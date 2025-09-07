https://1prime.ru/20250907/orban-861924581.html
Орбан предложил ЕС заключить соглашение о безопасности с Россией
Орбан предложил ЕС заключить соглашение о безопасности с Россией
2025-09-07T19:47+0300
политика
россия
мировая экономика
украина
москва
венгрия
виктор орбан
ес
нато
БУДАПЕШТ, 7 сен - ПРАЙМ. Лидерам Евросоюза следует отправиться в Москву и заключить соглашение о безопасности с РФ, где будет прописано, что Украина не станет членом ЕС и НАТО, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Европе, по сути, надо не в Вашингтоне пороги обивать, а поехать в Москву и заключить соглашение о безопасности между Евросоюзом и Россией. Не только об Украине, но и по безопасности между Евросоюзом и Россией. Там, очевидно, будет фигурировать, что Украина не будет членом ни НАТО, ни Евросоюза, но можно также туда включить - и я думаю, Венгрия могла бы это поддержать - соглашение о стратегическом сотрудничестве между Украиной и Евросоюзом", - сказал Орбан, выступая с речью по случаю открытия политического сезона в городе Кётче. По его словам, прием Украины в сообщество означал бы вступление ЕС в конфликт с Россией и разрушал бы ЕС экономически, тогда как соглашение "о стратегическом сотрудничестве" между ЕС и Украиной может стать компромиссным вариантом, против которого Будапешт не станет возражать.
