В Петербурге после жалоб на неприятный запах провели исследование воздуха

2025-09-07T12:36+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. В Санкт-Петербурге после жалоб жителей на неприятный химический запах в ряде районов города провели исследование атмосферного воздуха, превышений предельно допустимых концентраций химических веществ не выявлено, сообщил городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. В субботу жители нескольких районов Петербурга сообщили о неприятном химическом запахе. "Комитет информировал жителей о неблагоприятных метеорологических условиях - сочетании факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе: штиль, слабый ветер, туман. В городе сохраняются безветренные условия, что приводит к задержке и накоплению загрязняющих веществ и выхлопных газов", - говорится в сообщении. Также отмечается, что аварий и пожаров в городе не зафиксировано. "Мобильная экологическая служба города провела экспресс-исследование атмосферного воздуха с помощью газоанализаторов. По результатам исследования сообщаем, что превышений предельно допустимых концентраций химических веществ не выявлено", - добавили в комитете. Уточняется, что данные со станции контроля атмосферного воздуха Центра экологического мониторинга, экспертизы, экологического просвещения и контроля за радиационной обстановкой "Минерал" подтверждают, что показатели находятся в пределах нормы. Власти предупреждают, что неприятный запах может сохраняться в городе до 9 сентября. Экологические службы Петербурга продолжают мониторинг ситуации.

