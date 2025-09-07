Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Петербурге после жалоб на неприятный запах провели исследование воздуха - 07.09.2025
В Петербурге после жалоб на неприятный запах провели исследование воздуха
В Петербурге после жалоб на неприятный запах провели исследование воздуха - 07.09.2025, ПРАЙМ
В Петербурге после жалоб на неприятный запах провели исследование воздуха
В Санкт-Петербурге после жалоб жителей на неприятный химический запах в ряде районов города провели исследование атмосферного воздуха, превышений предельно... | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T12:36+0300
2025-09-07T12:37+0300
здоровье
общество
санкт-петербург
экология
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861910852_0:80:3357:1968_1920x0_80_0_0_dba6f0e7a938a66345e6093c1e7cda7b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. В Санкт-Петербурге после жалоб жителей на неприятный химический запах в ряде районов города провели исследование атмосферного воздуха, превышений предельно допустимых концентраций химических веществ не выявлено, сообщил городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. В субботу жители нескольких районов Петербурга сообщили о неприятном химическом запахе. "Комитет информировал жителей о неблагоприятных метеорологических условиях - сочетании факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе: штиль, слабый ветер, туман. В городе сохраняются безветренные условия, что приводит к задержке и накоплению загрязняющих веществ и выхлопных газов", - говорится в сообщении. Также отмечается, что аварий и пожаров в городе не зафиксировано. "Мобильная экологическая служба города провела экспресс-исследование атмосферного воздуха с помощью газоанализаторов. По результатам исследования сообщаем, что превышений предельно допустимых концентраций химических веществ не выявлено", - добавили в комитете. Уточняется, что данные со станции контроля атмосферного воздуха Центра экологического мониторинга, экспертизы, экологического просвещения и контроля за радиационной обстановкой "Минерал" подтверждают, что показатели находятся в пределах нормы. Власти предупреждают, что неприятный запах может сохраняться в городе до 9 сентября. Экологические службы Петербурга продолжают мониторинг ситуации.
санкт-петербург
12:36 07.09.2025 (обновлено: 12:37 07.09.2025)
 
В Петербурге после жалоб на неприятный запах провели исследование воздуха

В Петербурге провели исследование атмосферного воздуха после жалоб на химический запах

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНабережная у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге
Набережная у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Набережная у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. В Санкт-Петербурге после жалоб жителей на неприятный химический запах в ряде районов города провели исследование атмосферного воздуха, превышений предельно допустимых концентраций химических веществ не выявлено, сообщил городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
В субботу жители нескольких районов Петербурга сообщили о неприятном химическом запахе.
"Комитет информировал жителей о неблагоприятных метеорологических условиях - сочетании факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе: штиль, слабый ветер, туман. В городе сохраняются безветренные условия, что приводит к задержке и накоплению загрязняющих веществ и выхлопных газов", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что аварий и пожаров в городе не зафиксировано.
"Мобильная экологическая служба города провела экспресс-исследование атмосферного воздуха с помощью газоанализаторов. По результатам исследования сообщаем, что превышений предельно допустимых концентраций химических веществ не выявлено", - добавили в комитете.
Уточняется, что данные со станции контроля атмосферного воздуха Центра экологического мониторинга, экспертизы, экологического просвещения и контроля за радиационной обстановкой "Минерал" подтверждают, что показатели находятся в пределах нормы.
Власти предупреждают, что неприятный запах может сохраняться в городе до 9 сентября. Экологические службы Петербурга продолжают мониторинг ситуации.
 
