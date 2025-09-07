https://1prime.ru/20250907/peterburg-861925510.html
В Финском заливе в Петербурге теплоход сел на мель
07.09.2025
В Финском заливе в Петербурге теплоход сел на мель
Теплоход с пассажирами сел на мель в Финском заливе в Санкт-Петербурге, спасательные службы уже переправили пассажиров на берег, проводится проверка
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Теплоход с пассажирами сел на мель в Финском заливе в Санкт-Петербурге, спасательные службы уже переправили пассажиров на берег, проводится проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 7 сентября в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге пассажирский теплоход "Чайка" сел на мель. Спасательные службы организовали переправу пассажиров на берег. На борту находились более 70 человек, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.
В Финском заливе в Петербурге теплоход сел на мель
