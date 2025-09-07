Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финском заливе в Петербурге теплоход сел на мель
В Финском заливе в Петербурге теплоход сел на мель
В Финском заливе в Петербурге теплоход сел на мель - 07.09.2025, ПРАЙМ
В Финском заливе в Петербурге теплоход сел на мель
Теплоход с пассажирами сел на мель в Финском заливе в Санкт-Петербурге, спасательные службы уже переправили пассажиров на берег, проводится проверка, сообщила... | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T20:06+0300
2025-09-07T20:06+0300
происшествия
бизнес
финский залив
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/img/84240/63/842406388_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_0afdd12c0029ec2ac2a5a9d6e3ab13be.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Теплоход с пассажирами сел на мель в Финском заливе в Санкт-Петербурге, спасательные службы уже переправили пассажиров на берег, проводится проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 7 сентября в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге пассажирский теплоход "Чайка" сел на мель. Спасательные службы организовали переправу пассажиров на берег. На борту находились более 70 человек, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.
финский залив
санкт-петербург
бизнес, финский залив, санкт-петербург
Происшествия, Бизнес, Финский залив, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
20:06 07.09.2025
 
В Финском заливе в Петербурге теплоход сел на мель

В Финском заливе теплоход с пассажирами сел на мель, пострадавших нет

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФинский залив
Финский залив - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Финский залив. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Теплоход с пассажирами сел на мель в Финском заливе в Санкт-Петербурге, спасательные службы уже переправили пассажиров на берег, проводится проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, 7 сентября в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге пассажирский теплоход "Чайка" сел на мель. Спасательные службы организовали переправу пассажиров на берег. На борту находились более 70 человек, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.
