В Петербурге теплоход столкнулся с конструкцией моста - 07.09.2025, ПРАЙМ
Происшествия
В Петербурге теплоход столкнулся с конструкцией моста
2025-09-07T22:12+0300
2025-09-07T22:12+0300
происшествия
санкт-петербург
россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку после столкновения теплохода с конструкцией моста в Санкт-Петербурге, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 7 августа 2025 года во время движения теплоход "Чародейка" столкнулся с частью конструкции моста Белинского. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.
санкт-петербург
22:12 07.09.2025
 
В Петербурге теплоход столкнулся с конструкцией моста

В Петербурге теплоход столкнулся с частью моста Белинского

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку после столкновения теплохода с конструкцией моста в Санкт-Петербурге, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, 7 августа 2025 года во время движения теплоход "Чародейка" столкнулся с частью конструкции моста Белинского. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.
