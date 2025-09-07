https://1prime.ru/20250907/peterburg-861930161.html

В Петербурге теплоход столкнулся с конструкцией моста

В Петербурге теплоход столкнулся с конструкцией моста - 07.09.2025

В Петербурге теплоход столкнулся с конструкцией моста

Транспортная прокуратура проводит проверку после столкновения теплохода с конструкцией моста в Санкт-Петербурге

2025-09-07T22:12+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку после столкновения теплохода с конструкцией моста в Санкт-Петербурге, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 7 августа 2025 года во время движения теплоход "Чародейка" столкнулся с частью конструкции моста Белинского. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

санкт-петербург

