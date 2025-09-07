https://1prime.ru/20250907/ploschadi-861901453.html

Торговые площади в ДФО за пять лет выросли на 32%

2025-09-07T07:46+0300

экономика

бизнес

россия

дальний восток

хабаровск

благовещенск

россельхозбанк

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Торговые площади в Дальневосточном федеральном округе выросли за пять лет на 32%, до 1,52 миллиона квадратных метров в 2024 году против 1,15 миллиона квадратных метров в 2019 году, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке. "ДФО является одним из самых малонаселенных регионов России: плотность населения сейчас составляет 1,13 человека на квадратный километр. При этом большая часть (80%) жителей региона сконцентрирована в крупных городах. Суммарные торговые площади выросли с 1,15 миллиона квадратных метров в 2019 году до 1,52 миллиона квадратных метров в 2024 году. Таким образом рост составил примерно 32% за 5 лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что развитие сетевой розницы в регионе формирует там благоприятную экономическую обстановку, вследствие чего люди реже решаются на переезд в другое место. "Это также создает здоровую конкуренцию, которая стимулирует повышение качества и расширение ассортимента", - добавили эксперты, уточнив, что интерес федеральных сетей к Дальнему Востоку должен в итоге сбалансировать цены на продукцию для потребителей, сделав ее более доступной. "Потенциал ее развития остается значительным: несмотря на то, что сегодня округ занимает предпоследнее место в России по обороту продовольственного рынка, уровень покупательной способности здесь выше, чем в Сибири и на Урале. Это создает благоприятные условия для выхода федеральных торговых сетей и расширения присутствия местных производителей", - рассказали в Россельхозбанке. По словам экспертов, рост площадей супермаркетов за пять лет составил до 50%, гипермаркетов - 20%. "Владивосток - лидер по торговым площадям: на него приходится 400 тысяч квадратных метров, на Хабаровск - около 300 тысяч квадратных метров, на Благовещенск, Южно-Сахалинск и Якутск - от 80 до 120 тысяч квадратных метров. В целом, сетевой ритейл активно развивается. В небольших городах темпы роста ниже, но новые торговые площади появляются регулярно", - пояснили они. В банке рассказали, что важным драйвером роста становится развитие логистической инфраструктуры, в том числе транспортной, складской и торговой. В то же время федеральные ритейлеры будут заниматься созданием новых логистических комплексов. "Наличие в регионе таких объектов упростить хранение и дистрибуцию товаров, в частности скоропортящихся. Благодаря этому у производителей и ритейла сформируются долгосрочные партнерства. Локальные производители получают новые каналы сбыта, а покупатели - доступ к более широкому ассортименту свежих и качественных товаров", - подчеркнули там.

бизнес, россия, дальний восток, хабаровск, благовещенск, россельхозбанк