Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польша попросила своих граждан срочно покинуть Белоруссию - 07.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250907/polsha-861900101.html
Польша попросила своих граждан срочно покинуть Белоруссию
Польша попросила своих граждан срочно покинуть Белоруссию - 07.09.2025, ПРАЙМ
Польша попросила своих граждан срочно покинуть Белоруссию
Министерство иностранных дел Польши настоятельно рекомендует своим гражданам избегать посещения Белоруссии или же, находясь там, покинуть страну любыми... | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T07:01+0300
2025-09-07T07:01+0300
общество
польша
белоруссия
дональд туск
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859742728_0:121:3213:1928_1920x0_80_0_0_066b1464f219176a649e99618c7bb8e0.jpg
МОСКВА, 7 сентября — ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Польши настоятельно рекомендует своим гражданам избегать посещения Белоруссии или же, находясь там, покинуть страну любыми возможными способами, передаёт польская радиостанция RMF24, ссылаясь на заявление представителя ведомства Павла Вронского. "МИД настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Белоруссию. Граждане Польши могут столкнуться там с событиями, которые не пойдут им на пользу", — отметил Вронский. Он также подчеркнул, что в случае неожиданного ухудшения ситуации с безопасностью, возможного закрытия границ или других непредсказуемых событий, эвакуация польских граждан может стать существенно затруднительной или даже невозможной. В тот же день премьер-министр Польши Дональд Туск в беседе с журналистами заявил, что страна разрабатывает "план действий на ближайшие недели" по взаимодействию с Белоруссией. Ранее на белорусском телевидении появилась информация о том, что комитет государственной безопасности задержал в Лепеле Витебской области гражданина Польши по подозрению в шпионаже. У него изъяты секретные материалы, связанные с военными учениями "Запад-2025". Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский оспорил эти обвинения, заявив, что задержанный является монахом и не имеет отношения к шпионской деятельности.
https://1prime.ru/20250905/starlink-861837688.html
https://1prime.ru/20250903/polsha-861710496.html
польша
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859742728_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_ac5d00c3987d3c22fa47628acb253ba4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , польша, белоруссия, дональд туск, мид
Общество , ПОЛЬША, БЕЛОРУССИЯ, Дональд Туск, МИД
07:01 07.09.2025
 
Польша попросила своих граждан срочно покинуть Белоруссию

МИД Польши уведомил своих граждан о необходимости покинуть Белоруссию

© РИА Новости . Виктор Толочко | Перейти в медиабанкБелорусский пограничник на границе Белоруссии и Польши
Белорусский пограничник на границе Белоруссии и Польши - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Белорусский пограничник на границе Белоруссии и Польши. Архивное фото
© РИА Новости . Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 сентября — ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Польши настоятельно рекомендует своим гражданам избегать посещения Белоруссии или же, находясь там, покинуть страну любыми возможными способами, передаёт польская радиостанция RMF24, ссылаясь на заявление представителя ведомства Павла Вронского.
"МИД настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Белоруссию. Граждане Польши могут столкнуться там с событиями, которые не пойдут им на пользу", — отметил Вронский.
Варшава, Польша - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Кабмин Польши предложил новый законопроект об оплате украинских Starlink
5 сентября, 10:55
Он также подчеркнул, что в случае неожиданного ухудшения ситуации с безопасностью, возможного закрытия границ или других непредсказуемых событий, эвакуация польских граждан может стать существенно затруднительной или даже невозможной.
В тот же день премьер-министр Польши Дональд Туск в беседе с журналистами заявил, что страна разрабатывает "план действий на ближайшие недели" по взаимодействию с Белоруссией.
Ранее на белорусском телевидении появилась информация о том, что комитет государственной безопасности задержал в Лепеле Витебской области гражданина Польши по подозрению в шпионаже. У него изъяты секретные материалы, связанные с военными учениями "Запад-2025". Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский оспорил эти обвинения, заявив, что задержанный является монахом и не имеет отношения к шпионской деятельности.
Дворец Бельведер в Варшаве, Польша - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
"Помешать не удалось". Глава МИД Польши высказался о саммите ШОС
3 сентября, 13:52
 
ОбществоПОЛЬШАБЕЛОРУССИЯДональд ТускМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала