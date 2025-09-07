Польша попросила своих граждан срочно покинуть Белоруссию
МИД Польши уведомил своих граждан о необходимости покинуть Белоруссию
© РИА Новости . Виктор Толочко | Перейти в медиабанкБелорусский пограничник на границе Белоруссии и Польши
Белорусский пограничник на границе Белоруссии и Польши. Архивное фото
МОСКВА, 7 сентября — ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Польши настоятельно рекомендует своим гражданам избегать посещения Белоруссии или же, находясь там, покинуть страну любыми возможными способами, передаёт польская радиостанция RMF24, ссылаясь на заявление представителя ведомства Павла Вронского.
"МИД настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Белоруссию. Граждане Польши могут столкнуться там с событиями, которые не пойдут им на пользу", — отметил Вронский.
Он также подчеркнул, что в случае неожиданного ухудшения ситуации с безопасностью, возможного закрытия границ или других непредсказуемых событий, эвакуация польских граждан может стать существенно затруднительной или даже невозможной.
В тот же день премьер-министр Польши Дональд Туск в беседе с журналистами заявил, что страна разрабатывает "план действий на ближайшие недели" по взаимодействию с Белоруссией.
Ранее на белорусском телевидении появилась информация о том, что комитет государственной безопасности задержал в Лепеле Витебской области гражданина Польши по подозрению в шпионаже. У него изъяты секретные материалы, связанные с военными учениями "Запад-2025". Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский оспорил эти обвинения, заявив, что задержанный является монахом и не имеет отношения к шпионской деятельности.