Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Володин поздравил нефтяников с профессиональным праздником - 07.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250907/prazdnik-861908561.html
Володин поздравил нефтяников с профессиональным праздником
Володин поздравил нефтяников с профессиональным праздником - 07.09.2025, ПРАЙМ
Володин поздравил нефтяников с профессиональным праздником
Нефтегазовый комплекс стратегически важен для энергетической безопасности и стабильного развития России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем... | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T11:03+0300
2025-09-07T11:03+0300
газ
россия
вячеслав володин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/77278/59/772785971_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_81aac431a24ff9b9c08f1e71fe62b3d1.jpg
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Нефтегазовый комплекс стратегически важен для энергетической безопасности и стабильного развития России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником. День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается в России в воскресенье. "Поздравляю всех работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником. Нефтегазовый комплекс стратегически важен для обеспечения энергетической безопасности и стабильного развития нашей страны", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы. Он отметил, что внедряя передовые технологии, модернизируя инфраструктуру, осваивая перспективные месторождения, предприятия отрасли вносят вклад в укрепление российской экономики и способствуют повышению качества жизни людей.
https://1prime.ru/20250907/prazdnik-861903303.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77278/59/772785971_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_65a8e5002177671abcc93e248f5ae0bd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, вячеслав володин, госдума
Газ, РОССИЯ, Вячеслав Володин, Госдума
11:03 07.09.2025
 
Володин поздравил нефтяников с профессиональным праздником

Володин: нефтегазовый комплекс стратегически важен для энергетической безопасности РФ

© fotolia.com / Guido VrolaНефтяные насосы
Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Нефтяные насосы. Архивное фото
© fotolia.com / Guido Vrola
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Нефтегазовый комплекс стратегически важен для энергетической безопасности и стабильного развития России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником.
День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается в России в воскресенье.
"Поздравляю всех работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником. Нефтегазовый комплекс стратегически важен для обеспечения энергетической безопасности и стабильного развития нашей страны", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
Он отметил, что внедряя передовые технологии, модернизируя инфраструктуру, осваивая перспективные месторождения, предприятия отрасли вносят вклад в укрепление российской экономики и способствуют повышению качества жизни людей.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Мишустин поздравил работников нефтяной и газовой промышленности
08:39
 
ГазРОССИЯВячеслав ВолодинГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала