Володин поздравил нефтяников с профессиональным праздником
2025-09-07T11:03+0300
2025-09-07T11:03+0300
2025-09-07T11:03+0300
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Нефтегазовый комплекс стратегически важен для энергетической безопасности и стабильного развития России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником. День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается в России в воскресенье. "Поздравляю всех работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником. Нефтегазовый комплекс стратегически важен для обеспечения энергетической безопасности и стабильного развития нашей страны", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы. Он отметил, что внедряя передовые технологии, модернизируя инфраструктуру, осваивая перспективные месторождения, предприятия отрасли вносят вклад в укрепление российской экономики и способствуют повышению качества жизни людей.
