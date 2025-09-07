https://1prime.ru/20250907/prazdnik-861908561.html

Володин поздравил нефтяников с профессиональным праздником

Володин поздравил нефтяников с профессиональным праздником - 07.09.2025, ПРАЙМ

Володин поздравил нефтяников с профессиональным праздником

Нефтегазовый комплекс стратегически важен для энергетической безопасности и стабильного развития России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем... | 07.09.2025, ПРАЙМ

газ

россия

вячеслав володин

госдума

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Нефтегазовый комплекс стратегически важен для энергетической безопасности и стабильного развития России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником. День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается в России в воскресенье. "Поздравляю всех работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником. Нефтегазовый комплекс стратегически важен для обеспечения энергетической безопасности и стабильного развития нашей страны", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы. Он отметил, что внедряя передовые технологии, модернизируя инфраструктуру, осваивая перспективные месторождения, предприятия отрасли вносят вклад в укрепление российской экономики и способствуют повышению качества жизни людей.

