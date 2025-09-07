https://1prime.ru/20250907/predpriyatiya-861921939.html
Молодая гвардия ЕР подписала соглашение с металлургическими предприятиями
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) подписала соглашение о сотрудничестве с крупными металлургическими предприятиями, сообщили в партии "Единая Россия". Подписание прошло на площадке всероссийского форума молодых металлургов в Челябинске. Как отметили в партии, молодогвардейцы договорились о поведении совместных проектов по реализации молодёжной политики с ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", АО "Русская медная компания", ООО "Группа "Магнезит", ПАО "Ашинский метзавод", АО "Челябинский трубопрокатный завод" и АО "Челябинский цинковый завод" и другими. "Сегодня мы закладываем фундамент системной работы по подготовке нового поколения металлургов. Подписанные соглашения стали конкретными дорожными картами по внедрению молодёжных инициатив в производственные процессы. Мы создаём эффективный механизм взаимодействия между талантливыми специалистами и ведущими промышленными предприятиями, который позволит реализовывать прорывные проекты и укреплять кадровый суверенитет отрасли", - приводятся в сообщении слова председателя МГЕР Антона Демидова. В "Единой России" напомнили, что форум проходил в Челябинске с 5 по 7 сентября. Мероприятие организовала МГЕР при поддержке правительства региона. Как подчеркнули в партии, форум объединил более 200 специалистов из 14 регионов РФ, представляющих 23 ведущих предприятия отрасли.
