https://1prime.ru/20250907/predpriyatiya-861921939.html

Молодая гвардия ЕР подписала соглашение с металлургическими предприятиями

Молодая гвардия ЕР подписала соглашение с металлургическими предприятиями - 07.09.2025, ПРАЙМ

Молодая гвардия ЕР подписала соглашение с металлургическими предприятиями

"Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) подписала соглашение о сотрудничестве с крупными металлургическими предприятиями, сообщили в партии "Единая Россия". | 07.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-07T18:09+0300

2025-09-07T18:09+0300

2025-09-07T18:09+0300

промышленность

россия

челябинск

рф

единая россия

экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/83296/70/832967096_0:152:3077:1882_1920x0_80_0_0_ef6ba27e21d30058ba5e9f859cbe2185.jpg

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) подписала соглашение о сотрудничестве с крупными металлургическими предприятиями, сообщили в партии "Единая Россия". Подписание прошло на площадке всероссийского форума молодых металлургов в Челябинске. Как отметили в партии, молодогвардейцы договорились о поведении совместных проектов по реализации молодёжной политики с ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", АО "Русская медная компания", ООО "Группа "Магнезит", ПАО "Ашинский метзавод", АО "Челябинский трубопрокатный завод" и АО "Челябинский цинковый завод" и другими. "Сегодня мы закладываем фундамент системной работы по подготовке нового поколения металлургов. Подписанные соглашения стали конкретными дорожными картами по внедрению молодёжных инициатив в производственные процессы. Мы создаём эффективный механизм взаимодействия между талантливыми специалистами и ведущими промышленными предприятиями, который позволит реализовывать прорывные проекты и укреплять кадровый суверенитет отрасли", - приводятся в сообщении слова председателя МГЕР Антона Демидова. В "Единой России" напомнили, что форум проходил в Челябинске с 5 по 7 сентября. Мероприятие организовала МГЕР при поддержке правительства региона. Как подчеркнули в партии, форум объединил более 200 специалистов из 14 регионов РФ, представляющих 23 ведущих предприятия отрасли.

https://1prime.ru/20250828/pravitelstvo-861394010.html

челябинск

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, россия, челябинск, рф, единая россия