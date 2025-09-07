Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Молодая гвардия ЕР подписала соглашение с металлургическими предприятиями - 07.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250907/predpriyatiya-861921939.html
Молодая гвардия ЕР подписала соглашение с металлургическими предприятиями
Молодая гвардия ЕР подписала соглашение с металлургическими предприятиями - 07.09.2025, ПРАЙМ
Молодая гвардия ЕР подписала соглашение с металлургическими предприятиями
"Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) подписала соглашение о сотрудничестве с крупными металлургическими предприятиями, сообщили в партии "Единая Россия". | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T18:09+0300
2025-09-07T18:09+0300
промышленность
россия
челябинск
рф
единая россия
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83296/70/832967096_0:152:3077:1882_1920x0_80_0_0_ef6ba27e21d30058ba5e9f859cbe2185.jpg
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) подписала соглашение о сотрудничестве с крупными металлургическими предприятиями, сообщили в партии "Единая Россия". Подписание прошло на площадке всероссийского форума молодых металлургов в Челябинске. Как отметили в партии, молодогвардейцы договорились о поведении совместных проектов по реализации молодёжной политики с ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", АО "Русская медная компания", ООО "Группа "Магнезит", ПАО "Ашинский метзавод", АО "Челябинский трубопрокатный завод" и АО "Челябинский цинковый завод" и другими. "Сегодня мы закладываем фундамент системной работы по подготовке нового поколения металлургов. Подписанные соглашения стали конкретными дорожными картами по внедрению молодёжных инициатив в производственные процессы. Мы создаём эффективный механизм взаимодействия между талантливыми специалистами и ведущими промышленными предприятиями, который позволит реализовывать прорывные проекты и укреплять кадровый суверенитет отрасли", - приводятся в сообщении слова председателя МГЕР Антона Демидова. В "Единой России" напомнили, что форум проходил в Челябинске с 5 по 7 сентября. Мероприятие организовала МГЕР при поддержке правительства региона. Как подчеркнули в партии, форум объединил более 200 специалистов из 14 регионов РФ, представляющих 23 ведущих предприятия отрасли.
https://1prime.ru/20250828/pravitelstvo-861394010.html
челябинск
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83296/70/832967096_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a86a440336e35b9e5d30f5cb24d90366.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, россия, челябинск, рф, единая россия
Промышленность, РОССИЯ, Челябинск, РФ, Единая Россия, Экономика
18:09 07.09.2025
 
Молодая гвардия ЕР подписала соглашение с металлургическими предприятиями

МГЕР подписала соглашение о сотрудничестве с крупными металлургическими предприятиями

© РИА Новости . Александр Коркка | Перейти в медиабанкМеталлургический комбинат
Металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Металлургический комбинат. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Коркка
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) подписала соглашение о сотрудничестве с крупными металлургическими предприятиями, сообщили в партии "Единая Россия".
Подписание прошло на площадке всероссийского форума молодых металлургов в Челябинске. Как отметили в партии, молодогвардейцы договорились о поведении совместных проектов по реализации молодёжной политики с ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", АО "Русская медная компания", ООО "Группа "Магнезит", ПАО "Ашинский метзавод", АО "Челябинский трубопрокатный завод" и АО "Челябинский цинковый завод" и другими.
"Сегодня мы закладываем фундамент системной работы по подготовке нового поколения металлургов. Подписанные соглашения стали конкретными дорожными картами по внедрению молодёжных инициатив в производственные процессы. Мы создаём эффективный механизм взаимодействия между талантливыми специалистами и ведущими промышленными предприятиями, который позволит реализовывать прорывные проекты и укреплять кадровый суверенитет отрасли", - приводятся в сообщении слова председателя МГЕР Антона Демидова.
В "Единой России" напомнили, что форум проходил в Челябинске с 5 по 7 сентября. Мероприятие организовала МГЕР при поддержке правительства региона. Как подчеркнули в партии, форум объединил более 200 специалистов из 14 регионов РФ, представляющих 23 ведущих предприятия отрасли.
Рабочий металлургического комбината - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
В кабмине обсудила предложения о поддержке металлургической отрасли
28 августа, 16:33
 
ЭкономикаПромышленностьРОССИЯЧелябинскРФЕдиная Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала