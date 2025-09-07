Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне назвали специальности, которые считают самыми перспективными - 07.09.2025
Россияне назвали специальности, которые считают самыми перспективными
Россияне назвали специальности, которые считают самыми перспективными - 07.09.2025, ПРАЙМ
Россияне назвали специальности, которые считают самыми перспективными
Россияне уверены, что максимальным спросом на рынке труда через пять лет будут пользоваться технические специалисты, чьи навыки связаны с искусственным... | 07.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Россияне уверены, что максимальным спросом на рынке труда через пять лет будут пользоваться технические специалисты, чьи навыки связаны с искусственным интеллектом, машинным обучением, кибербезопасностью и робототехникой, следует из исследования платформы hh.ru и Международного симпозиума "Создавая будущее", которое есть у РИА Новости. "Большинство респондентов (68%) считают, что максимальным спросом на рынке труда через 5 лет будут пользоваться специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению. Наиболее высокая уверенность в востребованности ИИ-специалистов зафиксирована в Ростовской области (80%), Воронежской области (78%) и Пермском крае (75%)", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 2600 человек. Следом за специалистами по ИИ и машинному обучению россияне выделяют такие перспективные профессии, как разработчик в области кибербезопасности (65%) и инженер по робототехнике и автоматизации (54%). В числе лидеров рейтинга также оказались аналитики данных (31%) и менеджеры цифровой трансформации (22%). Помимо технологических специальностей, респонденты ждут, что востребованными будут и другие сферы. Так, 44% участников исследования назвали в числе востребованных профессий ученых — физиков, химиков, генетиков, эпидемиологов, биотехнологов и других специалистов научного профиля. Не менее важной оказалась и сфера продовольственной безопасности: 32% считают, что вырастет спрос на специалистов в области сельского хозяйства и органического производства. Кроме того, респонденты отметили растущую роль психологов (21%), экологов (18%) и специалистов по альтернативной энергетике (17%). Полученные данные указывают на формирование комплексного запроса к рынку труда будущего, где цифровая трансформация будет сочетаться с усилением внимания к ментальному здоровью и экологической повестке, отметил куратор Международного симпозиума "Создавая будущее" Александр Молчанов. Он добавил, что это происходит по всему миру. "Нейросети и всеобщая цифровизация процессов оказывают значимое влияние на рынок труда, в частности, меняют профессиональный ландшафт. Сегодня мы можем уверенно говорить о цифровой эволюции навыков, которая затронет не только технических специалистов, но и другие области знаний, в том числе творческие", - прокомментировала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.
08:15 07.09.2025 (обновлено: 08:48 07.09.2025)
 
Россияне назвали специальности, которые считают самыми перспективными

Россияне уверены, что максимальным спросом на рынке будут пользоваться ИИ-специалисты

© Unsplash/Mika Baumeister Программирование, компьютер
Программирование, компьютер
© Unsplash/Mika Baumeister
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Россияне уверены, что максимальным спросом на рынке труда через пять лет будут пользоваться технические специалисты, чьи навыки связаны с искусственным интеллектом, машинным обучением, кибербезопасностью и робототехникой, следует из исследования платформы hh.ru и Международного симпозиума "Создавая будущее", которое есть у РИА Новости.
"Большинство респондентов (68%) считают, что максимальным спросом на рынке труда через 5 лет будут пользоваться специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению. Наиболее высокая уверенность в востребованности ИИ-специалистов зафиксирована в Ростовской области (80%), Воронежской области (78%) и Пермском крае (75%)", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 2600 человек.
Следом за специалистами по ИИ и машинному обучению россияне выделяют такие перспективные профессии, как разработчик в области кибербезопасности (65%) и инженер по робототехнике и автоматизации (54%). В числе лидеров рейтинга также оказались аналитики данных (31%) и менеджеры цифровой трансформации (22%).
Помимо технологических специальностей, респонденты ждут, что востребованными будут и другие сферы. Так, 44% участников исследования назвали в числе востребованных профессий ученых — физиков, химиков, генетиков, эпидемиологов, биотехнологов и других специалистов научного профиля.
Не менее важной оказалась и сфера продовольственной безопасности: 32% считают, что вырастет спрос на специалистов в области сельского хозяйства и органического производства. Кроме того, респонденты отметили растущую роль психологов (21%), экологов (18%) и специалистов по альтернативной энергетике (17%).
Полученные данные указывают на формирование комплексного запроса к рынку труда будущего, где цифровая трансформация будет сочетаться с усилением внимания к ментальному здоровью и экологической повестке, отметил куратор Международного симпозиума "Создавая будущее" Александр Молчанов. Он добавил, что это происходит по всему миру.
"Нейросети и всеобщая цифровизация процессов оказывают значимое влияние на рынок труда, в частности, меняют профессиональный ландшафт. Сегодня мы можем уверенно говорить о цифровой эволюции навыков, которая затронет не только технических специалистов, но и другие области знаний, в том числе творческие", - прокомментировала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.
