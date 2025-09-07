Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин спит всего по несколько часов во время длительных рабочих поездок, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Он спит ночью, но в таких поездках с большой разницей во времени спит несколько часов в сутки. Старается жить и по московскому времени, и по местному, а в итоге спит несколько часов", - сказал Песков автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" на канале Россия 1 Павлу Зарубину.
13:47 07.09.2025
 
Песков рассказал, как Путин спит во время рабочих поездок

Песков: Путин спит всего по несколько часов во время длительных рабочих поездок

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин на трапе президентского самолета
Владимир Путин на трапе президентского самолета. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин спит всего по несколько часов во время длительных рабочих поездок, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Он спит ночью, но в таких поездках с большой разницей во времени спит несколько часов в сутки. Старается жить и по московскому времени, и по местному, а в итоге спит несколько часов", - сказал Песков автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" на канале Россия 1 Павлу Зарубину.
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС в Тяньцзине - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Путин провел неделю в поездке, посетив Китай, Владивосток и Самару
ПолитикаБизнесРОССИЯРФДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
