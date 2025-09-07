Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ушаков рассказал, как Си Цзиньпин встречал Путина - 07.09.2025
Ушаков рассказал, как Си Цзиньпин встречал Путина
Лидер КНР Си Цзиньпин встречал президента России Владимира Путина в Китае с особым расположением и вниманием, и это очень важные знаки, также у лидеров была... | 07.09.2025
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 сен - ПРАЙМ. Лидер КНР Си Цзиньпин встречал президента России Владимира Путина в Китае с особым расположением и вниманием, и это очень важные знаки, также у лидеров была возможность субстантивно поговорить, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. На саммите ШОС в китайском Тяньцзине оркестр встречал президента РФ "Калинкой-малинкой", а на торжественном приеме для высоких гостей прозвучали "Подмосковные вечера". "Это очень важные знаки (с точки зрения дипломатии - ред.). И самое главное, что этих знаков было очень много со стороны китайских коллег, очень много, но самое главное - со стороны председателя КНР. Там было особое внимание, особое расположение и возможность хорошо, субстантивно, спокойно поговорить один на один", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
14:21 07.09.2025
 
Ушаков рассказал, как Си Цзиньпин встречал Путина

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Владимир Путин и Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 сен - ПРАЙМ. Лидер КНР Си Цзиньпин встречал президента России Владимира Путина в Китае с особым расположением и вниманием, и это очень важные знаки, также у лидеров была возможность субстантивно поговорить, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
На саммите ШОС в китайском Тяньцзине оркестр встречал президента РФ "Калинкой-малинкой", а на торжественном приеме для высоких гостей прозвучали "Подмосковные вечера".
"Это очень важные знаки (с точки зрения дипломатии - ред.). И самое главное, что этих знаков было очень много со стороны китайских коллег, очень много, но самое главное - со стороны председателя КНР. Там было особое внимание, особое расположение и возможность хорошо, субстантивно, спокойно поговорить один на один", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
В РАН назвали главный итог визита Путина в Китай
5 сентября, 15:49
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКИТАЙРФЮрий УшаковСи ЦзиньпинВладимир ПутинШОС
 
 
