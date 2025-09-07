https://1prime.ru/20250907/rabota-861653874.html
Раскрыто, кого могут привлекать к работе сверх графика и без оплаты
Раскрыто, кого могут привлекать к работе сверх графика и без оплаты - 07.09.2025, ПРАЙМ
Раскрыто, кого могут привлекать к работе сверх графика и без оплаты
Ненормированный рабочий день – особый режим работы, при котором работники могут привлекаться эпизодически за пределами установленной для них продолжительности... | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T02:02+0300
2025-09-07T02:02+0300
2025-09-07T02:02+0300
общество
работа
график
система оплаты сверхурочной работы
рабочий день
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/01/847826344_0:254:2737:1794_1920x0_80_0_0_593a39063b7e4b4fb443731389f5eb64.jpg
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Ненормированный рабочий день – особый режим работы, при котором работники могут привлекаться эпизодически за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени и без оплаты за сверхурочные. Но и здесь есть ограничения, рассказала агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.Если работодателю необходимо, чтобы сотрудники при необходимости работали сверх графика, он обязан утвердить перечень соответствующих должностей и нанимать людей уже на этих условиях. Исключение – микропредприятия и некоторые некоммерческие организации. Они могут не утверждать перечень, но тогда условие о ненормированном рабочем дне включается в трудовой договор.Нельзя устанавливать ненормированный рабочий день тем, кто работает неполный день (смену), или инвалидам 1 или 2 группы, а также тем, у кого и так сокращенный график (педагоги, медики и т.п).Дополнительная оплата при ненормированной работе не производится, но согласно ст. 119 ТК РФ полагается дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее трех календарных дней. Конкретная продолжительность этого отпуска прописывается в коллективном договоре или правилах внутреннего трудового распорядка. Там же указаны ситуации, когда возможно привлечение сверхурочно - срочное совещание, ликвидация аварии и т.п.).“Заставлять работника постоянно перерабатывать нельзя даже при ненормированном режиме. Иначе это уже будет считаться сверхурочной работой, которая должна быть оплачена в повышенном размере или по выбору должен быть предоставлен отгул не менее времени, отработанного сверхурочно”, - подчеркнула Красовская.Работа в выходные и праздничные дни при ненормированном графике всегда оплачивается в двойном размере (или в одинарном размере, но с предоставлением дополнительного дня отдыха), как и всем остальным сотрудникам.“Итак, ненормированное рабочее время это не просто привлечение любого работников к работе вне графика и без оплаты, а привлечение работников, которые входят в перечень и на эпизодической основе. Если работников привлекают к работе вне графика без оплаты и без предоставления дополнительного отпуска — это является нарушением Трудового кодекса РФ. В такой ситуации следует обращаться в Государственную инспекцию труда (ГИТ) или в суд для защиты своих прав”, - советует юрист.
https://1prime.ru/20250829/gosduma-861413585.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/01/847826344_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_0f55c49002d4579a4fbe0cc8c95b95f6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , работа, график, система оплаты сверхурочной работы, рабочий день
Общество , работа, график, система оплаты сверхурочной работы, рабочий день
Раскрыто, кого могут привлекать к работе сверх графика и без оплаты
Юрист объяснила, кому могут установить ненормированный рабочий день
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Ненормированный рабочий день – особый режим работы, при котором работники могут привлекаться эпизодически за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени и без оплаты за сверхурочные. Но и здесь есть ограничения, рассказала агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.
В Госдуме рассказали об изменениях в трудовом законодательстве
Если работодателю необходимо, чтобы сотрудники при необходимости работали сверх графика, он обязан утвердить перечень соответствующих должностей и нанимать людей уже на этих условиях. Исключение – микропредприятия и некоторые некоммерческие организации. Они могут не утверждать перечень, но тогда условие о ненормированном рабочем дне включается в трудовой договор.
Нельзя устанавливать ненормированный рабочий день тем, кто работает неполный день (смену), или инвалидам 1 или 2 группы, а также тем, у кого и так сокращенный график (педагоги, медики и т.п).
Дополнительная оплата при ненормированной работе не производится, но согласно ст. 119 ТК РФ полагается дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее трех календарных дней. Конкретная продолжительность этого отпуска прописывается в коллективном договоре или правилах внутреннего трудового распорядка. Там же указаны ситуации, когда возможно привлечение сверхурочно - срочное совещание, ликвидация аварии и т.п.).
“Заставлять работника постоянно перерабатывать нельзя даже при ненормированном режиме. Иначе это уже будет считаться сверхурочной работой, которая должна быть оплачена в повышенном размере или по выбору должен быть предоставлен отгул не менее времени, отработанного сверхурочно”, - подчеркнула Красовская.
Работа в выходные и праздничные дни при ненормированном графике всегда оплачивается в двойном размере (или в одинарном размере, но с предоставлением дополнительного дня отдыха), как и всем остальным сотрудникам.
“Итак, ненормированное рабочее время это не просто привлечение любого работников к работе вне графика и без оплаты, а привлечение работников, которые входят в перечень и на эпизодической основе. Если работников привлекают к работе вне графика без оплаты и без предоставления дополнительного отпуска — это является нарушением Трудового кодекса РФ. В такой ситуации следует обращаться в Государственную инспекцию труда (ГИТ) или в суд для защиты своих прав”, - советует юрист.