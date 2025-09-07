https://1prime.ru/20250907/rabota-861653874.html

Раскрыто, кого могут привлекать к работе сверх графика и без оплаты

2025-09-07T02:02+0300

2025-09-07T02:02+0300

2025-09-07T02:02+0300

общество

работа

график

система оплаты сверхурочной работы

рабочий день

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/01/847826344_0:254:2737:1794_1920x0_80_0_0_593a39063b7e4b4fb443731389f5eb64.jpg

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Ненормированный рабочий день – особый режим работы, при котором работники могут привлекаться эпизодически за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени и без оплаты за сверхурочные. Но и здесь есть ограничения, рассказала агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.Если работодателю необходимо, чтобы сотрудники при необходимости работали сверх графика, он обязан утвердить перечень соответствующих должностей и нанимать людей уже на этих условиях. Исключение – микропредприятия и некоторые некоммерческие организации. Они могут не утверждать перечень, но тогда условие о ненормированном рабочем дне включается в трудовой договор.Нельзя устанавливать ненормированный рабочий день тем, кто работает неполный день (смену), или инвалидам 1 или 2 группы, а также тем, у кого и так сокращенный график (педагоги, медики и т.п).Дополнительная оплата при ненормированной работе не производится, но согласно ст. 119 ТК РФ полагается дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее трех календарных дней. Конкретная продолжительность этого отпуска прописывается в коллективном договоре или правилах внутреннего трудового распорядка. Там же указаны ситуации, когда возможно привлечение сверхурочно - срочное совещание, ликвидация аварии и т.п.).“Заставлять работника постоянно перерабатывать нельзя даже при ненормированном режиме. Иначе это уже будет считаться сверхурочной работой, которая должна быть оплачена в повышенном размере или по выбору должен быть предоставлен отгул не менее времени, отработанного сверхурочно”, - подчеркнула Красовская.Работа в выходные и праздничные дни при ненормированном графике всегда оплачивается в двойном размере (или в одинарном размере, но с предоставлением дополнительного дня отдыха), как и всем остальным сотрудникам.“Итак, ненормированное рабочее время это не просто привлечение любого работников к работе вне графика и без оплаты, а привлечение работников, которые входят в перечень и на эпизодической основе. Если работников привлекают к работе вне графика без оплаты и без предоставления дополнительного отпуска — это является нарушением Трудового кодекса РФ. В такой ситуации следует обращаться в Государственную инспекцию труда (ГИТ) или в суд для защиты своих прав”, - советует юрист.

2025

