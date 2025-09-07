Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы регионы с наибольшими пенсиями в России - 07.09.2025
Названы регионы с наибольшими пенсиями в России
Названы регионы с наибольшими пенсиями в России
Наибольшие в России пенсии выплачивают в Чукотском автономном округе, они составляют в среднем около 38 тысяч рублей в месяц в 2025 году
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Наибольшие в России пенсии выплачивают в Чукотском автономном округе, они составляют в среднем около 38 тысяч рублей в месяц в 2025 году, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным за 2025 год, средняя пенсия в Чукотском автономном округе составляет 38 173 рубля в месяц. Это наибольший показатель среди всех российских регионов. Пенсия женщин в субъекте при этом почти на 550 рублей больше. Чуть меньше средняя пенсия в Ненецком автономном округе - 34 823 рубля, а также в Камчатском крае - 34 240 рублей. В пятерку лидеров входят также Магаданская область со средней пенсией в 34 041 рубля и Ханты-Мансийский автономный округ с размером выплат в 33 855 рублей. Наименьшие пенсии платят в Республике Дагестан - в среднем 17 053 рубля, в Кабардино-Балкарской Республике - 17 594 рубля и в Республике Ингушетия - 17 931 рублей.
Названы регионы с наибольшими пенсиями в России

Соцфонд: средняя пенсия в Чукотке составляет 38 тысяч рублей

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Наибольшие в России пенсии выплачивают в Чукотском автономном округе, они составляют в среднем около 38 тысяч рублей в месяц в 2025 году, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным за 2025 год, средняя пенсия в Чукотском автономном округе составляет 38 173 рубля в месяц. Это наибольший показатель среди всех российских регионов. Пенсия женщин в субъекте при этом почти на 550 рублей больше.
Чуть меньше средняя пенсия в Ненецком автономном округе - 34 823 рубля, а также в Камчатском крае - 34 240 рублей. В пятерку лидеров входят также Магаданская область со средней пенсией в 34 041 рубля и Ханты-Мансийский автономный округ с размером выплат в 33 855 рублей.
Наименьшие пенсии платят в Республике Дагестан - в среднем 17 053 рубля, в Кабардино-Балкарской Республике - 17 594 рубля и в Республике Ингушетия - 17 931 рублей.
 
