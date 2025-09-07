https://1prime.ru/20250907/roboty-861902564.html

Алиханов рассказал о разработках в России антропоморфных роботов

Алиханов рассказал о разработках в России антропоморфных роботов - 07.09.2025, ПРАЙМ

Алиханов рассказал о разработках в России антропоморфных роботов

Яндекс и Сбер в 2025-2026 годах планируют представить своих первых антропоморфных роботов, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости | 07.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-07T08:21+0300

2025-09-07T08:21+0300

2025-09-07T08:23+0300

технологии

россия

рф

владивосток

антон алиханов

минпромторг

яндекс

мкс

вэф-25

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f630a17c72e3b4a8f81eb35fdfb54fe0.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Яндекс и Сбер в 2025-2026 годах планируют представить своих первых антропоморфных роботов, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости на ВЭФ. "В перспективе, ООО "Яндекс" и ПАО "Сбербанк России" планируют представить своих первых антропоморфных роботов уже в этом-следующем году", — сказал он. Алиханов отметил, что в России уже есть российские разработки антропоморфных роботов. Так, НПО "Андроидная техника" произвела свыше 40 роботов, среди которых робот Федор, который в 2019 году летал на МКС и другие. "Одним из наиболее узнаваемых брендов в российском сегменте робототехники является ООО "Промобот". Год назад компания представила прототип антропоморфного робота АРДИ, как вариант на его основе могут создать полноценную антропоморфную платформу", — добавил министр. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20230817/841481366.html

рф

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, рф, владивосток, антон алиханов, минпромторг, яндекс, мкс, вэф-25