Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов рассказал о разработках в России антропоморфных роботов - 07.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250907/roboty-861902564.html
Алиханов рассказал о разработках в России антропоморфных роботов
Алиханов рассказал о разработках в России антропоморфных роботов - 07.09.2025, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о разработках в России антропоморфных роботов
Яндекс и Сбер в 2025-2026 годах планируют представить своих первых антропоморфных роботов, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T08:21+0300
2025-09-07T08:23+0300
технологии
россия
рф
владивосток
антон алиханов
минпромторг
яндекс
мкс
вэф-25
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f630a17c72e3b4a8f81eb35fdfb54fe0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Яндекс и Сбер в 2025-2026 годах планируют представить своих первых антропоморфных роботов, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости на ВЭФ. "В перспективе, ООО "Яндекс" и ПАО "Сбербанк России" планируют представить своих первых антропоморфных роботов уже в этом-следующем году", — сказал он. Алиханов отметил, что в России уже есть российские разработки антропоморфных роботов. Так, НПО "Андроидная техника" произвела свыше 40 роботов, среди которых робот Федор, который в 2019 году летал на МКС и другие. "Одним из наиболее узнаваемых брендов в российском сегменте робототехники является ООО "Промобот". Год назад компания представила прототип антропоморфного робота АРДИ, как вариант на его основе могут создать полноценную антропоморфную платформу", — добавил министр. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20230817/841481366.html
рф
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163954_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_111aa2fd2f3cc8b99c39c83911a81699.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, рф, владивосток, антон алиханов, минпромторг, яндекс, мкс, вэф-25
Технологии, РОССИЯ, РФ, Владивосток, Антон Алиханов, Минпромторг, Яндекс, МКС, ВЭФ-25
08:21 07.09.2025 (обновлено: 08:23 07.09.2025)
 
Алиханов рассказал о разработках в России антропоморфных роботов

Алиханов: Яндекс и Сбер представят первых антропоморфных роботов в 2025-2026 годах

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Яндекс и Сбер в 2025-2026 годах планируют представить своих первых антропоморфных роботов, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости на ВЭФ.
"В перспективе, ООО "Яндекс" и ПАО "Сбербанк России" планируют представить своих первых антропоморфных роботов уже в этом-следующем году", — сказал он.
Алиханов отметил, что в России уже есть российские разработки антропоморфных роботов. Так, НПО "Андроидная техника" произвела свыше 40 роботов, среди которых робот Федор, который в 2019 году летал на МКС и другие.
"Одним из наиболее узнаваемых брендов в российском сегменте робототехники является ООО "Промобот". Год назад компания представила прототип антропоморфного робота АРДИ, как вариант на его основе могут создать полноценную антропоморфную платформу", — добавил министр.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
Человекоподобный робот ASIMO отплясывал на своем 10-летнем юбилее - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2023
Назван срок массового внедрения человекообразных роботов
17 августа 2023, 06:09
 
ТехнологииРОССИЯРФВладивостокАнтон АлихановМинпромторгЯндексМКСВЭФ-25
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала