Присутствие бизнеса из КНР в России выросло в восемь раз за четыре года - 07.09.2025, ПРАЙМ
Присутствие бизнеса из КНР в России выросло в восемь раз за четыре года
Присутствие бизнеса из КНР в России выросло в восемь раз за четыре года
2025-09-07T07:16+0300
2025-09-07T07:48+0300
экономика
россия
бизнес
китай
кнр
рф
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Стремление обеспечить рост собственной экономики привлекает китайский бизнес на российский рынок: за четыре года присутствие предпринимателей из Поднебесной в РФ выросло в восемь раз, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса проверки контрагентов Rusprofile. "Китайский бизнес в России: учредители из КНР за четыре года в восемь раз увеличили свое присутствие на отечественном рынке. По данным на 3 сентября 2025 года, в России зарегистрировано 12 024 действующих юридических лица (без учета ИП), в которых учредителями и соучредителями являются граждане или компании из КНР. Для сравнения: в конце 2021 года в России было зарегистрировано 1483 организации с учредителями из Китая", - привели данные аналитики. В первую очередь активность вызвана экономическими причинами: торговая война между Китаем и США ограничивает китайских партнеров в доступе на американский рынок, прокомментировал управляющий партнер юридической компании "Соничев, Казусь и партнеры" Александр Казусь. При этом властям Китая необходимо обеспечить постоянный рост экономики, то есть продавать все больше и больше продукции и услуг. Во-вторых, ситуация объясняется демографическими причинами: собственное население КНР сокращается, и соответственно снижается количество продукции, которое можно поставить на внутренний рынок. Эти факторы естественным образом заставляют китайских бизнесменов выходить на внешние рынки, в том числе в Россию. По словам эксперта, свою роль играют и усилия российских властей по повышению конкурентоспособности российской бизнес-среды. Это касается, например, упрощения регистрации бизнеса.
Новости
ru-RU
07:16 07.09.2025 (обновлено: 07:48 07.09.2025)
 
Присутствие бизнеса из КНР в России выросло в восемь раз за четыре года

Rusprofile: Китай за четыре года увеличил присутствие на российском рынке в восемь раз

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Стремление обеспечить рост собственной экономики привлекает китайский бизнес на российский рынок: за четыре года присутствие предпринимателей из Поднебесной в РФ выросло в восемь раз, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса проверки контрагентов Rusprofile.
"Китайский бизнес в России: учредители из КНР за четыре года в восемь раз увеличили свое присутствие на отечественном рынке. По данным на 3 сентября 2025 года, в России зарегистрировано 12 024 действующих юридических лица (без учета ИП), в которых учредителями и соучредителями являются граждане или компании из КНР. Для сравнения: в конце 2021 года в России было зарегистрировано 1483 организации с учредителями из Китая", - привели данные аналитики.
В первую очередь активность вызвана экономическими причинами: торговая война между Китаем и США ограничивает китайских партнеров в доступе на американский рынок, прокомментировал управляющий партнер юридической компании "Соничев, Казусь и партнеры" Александр Казусь. При этом властям Китая необходимо обеспечить постоянный рост экономики, то есть продавать все больше и больше продукции и услуг.
Во-вторых, ситуация объясняется демографическими причинами: собственное население КНР сокращается, и соответственно снижается количество продукции, которое можно поставить на внутренний рынок. Эти факторы естественным образом заставляют китайских бизнесменов выходить на внешние рынки, в том числе в Россию.
По словам эксперта, свою роль играют и усилия российских властей по повышению конкурентоспособности российской бизнес-среды. Это касается, например, упрощения регистрации бизнеса.
 
