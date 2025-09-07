https://1prime.ru/20250907/rossija-861900670.html

Присутствие бизнеса из КНР в России выросло в восемь раз за четыре года

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Стремление обеспечить рост собственной экономики привлекает китайский бизнес на российский рынок: за четыре года присутствие предпринимателей из Поднебесной в РФ выросло в восемь раз, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса проверки контрагентов Rusprofile. "Китайский бизнес в России: учредители из КНР за четыре года в восемь раз увеличили свое присутствие на отечественном рынке. По данным на 3 сентября 2025 года, в России зарегистрировано 12 024 действующих юридических лица (без учета ИП), в которых учредителями и соучредителями являются граждане или компании из КНР. Для сравнения: в конце 2021 года в России было зарегистрировано 1483 организации с учредителями из Китая", - привели данные аналитики. В первую очередь активность вызвана экономическими причинами: торговая война между Китаем и США ограничивает китайских партнеров в доступе на американский рынок, прокомментировал управляющий партнер юридической компании "Соничев, Казусь и партнеры" Александр Казусь. При этом властям Китая необходимо обеспечить постоянный рост экономики, то есть продавать все больше и больше продукции и услуг. Во-вторых, ситуация объясняется демографическими причинами: собственное население КНР сокращается, и соответственно снижается количество продукции, которое можно поставить на внутренний рынок. Эти факторы естественным образом заставляют китайских бизнесменов выходить на внешние рынки, в том числе в Россию. По словам эксперта, свою роль играют и усилия российских властей по повышению конкурентоспособности российской бизнес-среды. Это касается, например, упрощения регистрации бизнеса.

