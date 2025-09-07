https://1prime.ru/20250907/rossiya-861927403.html
Путин возглавил Россию в сложный для нее момент, заявил Володин
Путин возглавил Россию в сложный для нее момент, заявил Володин - 07.09.2025, ПРАЙМ
Путин возглавил Россию в сложный для нее момент, заявил Володин
Президент РФ Владимир Путин возглавил Россию в сложный для неё момент и объединил страну, заявил председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T20:49+0300
2025-09-07T20:49+0300
2025-09-07T20:49+0300
политика
россия
общество
рф
кавказ
владимир путин
вячеслав володин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/17/848430820_0:0:3027:1702_1920x0_80_0_0_4da46a6f12a9ebed3a61defbf5681889.jpg
МОГИЛЕВ, 7 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин возглавил Россию в сложный для неё момент и объединил страну, заявил председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что Путин был избран президентом России в 2000 году, когда Россия находилась в сложной ситуации после 90-х годов и несла в том числе и долговые обязательства Советского Союза, которые легли на страну "тяжелейшим бременем". "Но это всё уже позади. Путин прекратил войну на Кавказе, объединил страну, когда она практически уже распалась", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Молодежного Форума Союзного государства "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти". Он добавил, что несмотря на большое количество вызовов и санкций, число которых уже превышает 30 тысяч, Россия развивается, а "темпы роста экономики за прошлый и позапрошлый годы одни из самых высоких в мире".
https://1prime.ru/20250907/ukraina-861920066.html
рф
кавказ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/17/848430820_104:0:2833:2047_1920x0_80_0_0_4d9b52018e4570924d3e3b4433872ea8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, кавказ, владимир путин, вячеслав володин, госдума
Политика, РОССИЯ, Общество , РФ, КАВКАЗ, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума
Путин возглавил Россию в сложный для нее момент, заявил Володин
Володин: Путин объединил Россию в сложный для нее момент