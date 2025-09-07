В России объявили в международный розыск гражданина Литвы

https://1prime.ru/20250907/rozysk-861905897.html
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Следствие объявило в международный розыск гражданина Литвы Андреюса Трофимоваса по делу о сбыте поддельных платежных карт в составе организованной группы, следует из документов в распоряжении РИА Новости. "Именно после проведения оперативно-разыскных мероприятий соответствующим должностным лицом и было принято решение об объявлении Трофимоваса в международный розыск", - говорится в документе. Уголовное дело возбуждено по статьям о сбыте поддельных платежных карт в составе организованной группы и совершении валютных операций на счета нерезидентов РФ в крупном размере по предварительному сговору (часть 2 статьи 187 УК РФ, пункты "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ). Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал Трофимоваса еще 6 июня, но об этом стало известно лишь сейчас.
