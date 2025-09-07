Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве с начала года совершили 52 миллиона поездок на электросамокатах - 07.09.2025
В Москве с начала года совершили 52 миллиона поездок на электросамокатах
В Москве с начала года совершили 52 миллиона поездок на электросамокатах - 07.09.2025, ПРАЙМ
В Москве с начала года совершили 52 миллиона поездок на электросамокатах
Более 50 миллионов поездок на электросамокатах совершили в столице за восемь месяцев с начала года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и... | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T16:32+0300
2025-09-07T16:33+0300
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Более 50 миллионов поездок на электросамокатах совершили в столице за восемь месяцев с начала года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в Telegram-канале дептранса. "По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы совершенствуем систему столичного транспорта. Электросамокаты позволяют повысить доступность отдельных районов города, снизить нагрузку на другие виды городского транспорта и дороги. За восемь месяцев 2025 года на них совершили 52 миллиона поездок. Это почти на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - рассказал Ликсутов. Он отметил, что сервисы аренды пользуются большим спросом среди жителей города. Ежедневно самокаты арендуют свыше 330 тысяч человек. А поездка в среднем занимает десять минут. Уточняется, что чаще всего электросамокат арендуют для поездок до метро, МЦД, МЦК и остановок городского транспорта, коротких поездок по делам, отдыха и неспешных прогулок с друзьями или семьей.
бизнес, россия, москва, сергей собянин, транспорт
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин, Транспорт
16:32 07.09.2025 (обновлено: 16:33 07.09.2025)
 
В Москве с начала года совершили 52 миллиона поездок на электросамокатах

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Более 50 миллионов поездок на электросамокатах совершили в столице за восемь месяцев с начала года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в Telegram-канале дептранса.
"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы совершенствуем систему столичного транспорта. Электросамокаты позволяют повысить доступность отдельных районов города, снизить нагрузку на другие виды городского транспорта и дороги. За восемь месяцев 2025 года на них совершили 52 миллиона поездок. Это почти на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - рассказал Ликсутов.
Он отметил, что сервисы аренды пользуются большим спросом среди жителей города. Ежедневно самокаты арендуют свыше 330 тысяч человек. А поездка в среднем занимает десять минут.
Уточняется, что чаще всего электросамокат арендуют для поездок до метро, МЦД, МЦК и остановок городского транспорта, коротких поездок по делам, отдыха и неспешных прогулок с друзьями или семьей.
Штрафы за вождение электросамокатов детьми и подростками выросли втрое
28 апреля, 04:20
 
