https://1prime.ru/20250907/samokaty-861918023.html

В Москве с начала года совершили 52 миллиона поездок на электросамокатах

В Москве с начала года совершили 52 миллиона поездок на электросамокатах - 07.09.2025, ПРАЙМ

В Москве с начала года совершили 52 миллиона поездок на электросамокатах

Более 50 миллионов поездок на электросамокатах совершили в столице за восемь месяцев с начала года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и... | 07.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-07T16:32+0300

2025-09-07T16:32+0300

2025-09-07T16:33+0300

бизнес

россия

москва

сергей собянин

транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/14/856852292_0:51:3458:1997_1920x0_80_0_0_c52f5bbab57a54924ae0f29efd07e09e.jpg

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Более 50 миллионов поездок на электросамокатах совершили в столице за восемь месяцев с начала года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в Telegram-канале дептранса. "По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы совершенствуем систему столичного транспорта. Электросамокаты позволяют повысить доступность отдельных районов города, снизить нагрузку на другие виды городского транспорта и дороги. За восемь месяцев 2025 года на них совершили 52 миллиона поездок. Это почти на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - рассказал Ликсутов. Он отметил, что сервисы аренды пользуются большим спросом среди жителей города. Ежедневно самокаты арендуют свыше 330 тысяч человек. А поездка в среднем занимает десять минут. Уточняется, что чаще всего электросамокат арендуют для поездок до метро, МЦД, МЦК и остановок городского транспорта, коротких поездок по делам, отдыха и неспешных прогулок с друзьями или семьей.

https://1prime.ru/20250428/shtrafy-857070090.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, сергей собянин, транспорт