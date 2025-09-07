https://1prime.ru/20250907/samokaty-861918023.html
В Москве с начала года совершили 52 миллиона поездок на электросамокатах
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Более 50 миллионов поездок на электросамокатах совершили в столице за восемь месяцев с начала года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в Telegram-канале дептранса. "По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы совершенствуем систему столичного транспорта. Электросамокаты позволяют повысить доступность отдельных районов города, снизить нагрузку на другие виды городского транспорта и дороги. За восемь месяцев 2025 года на них совершили 52 миллиона поездок. Это почти на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - рассказал Ликсутов. Он отметил, что сервисы аренды пользуются большим спросом среди жителей города. Ежедневно самокаты арендуют свыше 330 тысяч человек. А поездка в среднем занимает десять минут. Уточняется, что чаще всего электросамокат арендуют для поездок до метро, МЦД, МЦК и остановок городского транспорта, коротких поездок по делам, отдыха и неспешных прогулок с друзьями или семьей.
