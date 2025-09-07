https://1prime.ru/20250907/sanktsii-861923834.html
В Белом доме прокомментировали возможность введения санкций против России
В Белом доме прокомментировали возможность введения санкций против России - 07.09.2025, ПРАЙМ
В Белом доме прокомментировали возможность введения санкций против России
Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что вопрос введения новых санкций против России, ссылаясь на недавние удары... | 07.09.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 7 сен - ПРАЙМ. Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что вопрос введения новых санкций против России, ссылаясь на недавние удары Вооруженных сил РФ будет обсуждаться. Ранее Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по объектам ВПК Украины, в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" и логистической базе "СТС-ГРУПП" на окраине Киева. "Последние хорошие новости на самом деле очень разочаровывающие, и я уверен, что сегодня и завтра будет много разговоров об уровне санкций и о сроках их введения", - сказал Хассетт в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос о введении дополнительных санкций против РФ. Минобороны РФ ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.
В Белом доме прокомментировали возможность введения санкций против России
