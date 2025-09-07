Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Патриарх Кирилл наградил Сечина орденом Сергия Радонежского - 07.09.2025
Патриарх Кирилл наградил Сечина орденом Сергия Радонежского
экономика
игорь сечин
рпц
роснефть
религия
патриарх кирилл
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил председателя правления, главного исполнительного директора ПАО "НК Роснефть" Игоря Сечина с 65-летием со дня рождения и удостоил его ордена преподобного Сергия Радонежского I степени, сообщает сайт РПЦ. "Долгие годы вы трудитесь на пользу Отечества и успешно руководите компанией "Роснефть", являя профессионализм и целеустремленность, внося вклад в экономическое развитие России и укрепление ее позиций на международной арене. Отрадно, что вы уделяете внимание сохранению отечественного исторического наследия и национальных традиций. Признателен за неравнодушное отношение к служению РПЦ, за поддержку ее важных проектов. Во внимание к вашим заслугам и в связи со знаменательной личной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Сергия Радонежского I степени", - говорится в поздравительном сообщении предстоятеля РПЦ в адрес Игоря Сечина. Патриарх Кирилл выразил надежду, что конструктивное соработничество РПЦ и компании "Роснефть" будет плодотворным и полезным людям. "Желаю вам доброго здравия, бодрости духа и щедрой помощи Божией в дальнейших трудах на благо родной страны", - отмечается в послании патриарха Кирилла.
игорь сечин, рпц, роснефть, религия, патриарх кирилл
Экономика, Игорь Сечин, РПЦ, Роснефть, религия, Патриарх Кирилл
13:49 07.09.2025 (обновлено: 13:51 07.09.2025)
 
Патриарх Кирилл наградил Сечина орденом Сергия Радонежского

Патриарх Кирилл наградил Игоря Сечина орденом преподобного Сергия Радонежского I степени

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил председателя правления, главного исполнительного директора ПАО "НК Роснефть" Игоря Сечина с 65-летием со дня рождения и удостоил его ордена преподобного Сергия Радонежского I степени, сообщает сайт РПЦ.
"Долгие годы вы трудитесь на пользу Отечества и успешно руководите компанией "Роснефть", являя профессионализм и целеустремленность, внося вклад в экономическое развитие России и укрепление ее позиций на международной арене. Отрадно, что вы уделяете внимание сохранению отечественного исторического наследия и национальных традиций. Признателен за неравнодушное отношение к служению РПЦ, за поддержку ее важных проектов. Во внимание к вашим заслугам и в связи со знаменательной личной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Сергия Радонежского I степени", - говорится в поздравительном сообщении предстоятеля РПЦ в адрес Игоря Сечина.
Патриарх Кирилл выразил надежду, что конструктивное соработничество РПЦ и компании "Роснефть" будет плодотворным и полезным людям.
"Желаю вам доброго здравия, бодрости духа и щедрой помощи Божией в дальнейших трудах на благо родной страны", - отмечается в послании патриарха Кирилла.
Сечин рассказал, как "Роснефть" формирует бюджет
30 августа, 11:08
30 августа, 11:08
 
ЭкономикаИгорь СечинРПЦРоснефтьрелигияПатриарх Кирилл
 
 
Заголовок открываемого материала