Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Почти четверть миллиарда рублей выделят на ремонт школ в Омской области - 07.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250907/shkoly-861906437.html
Почти четверть миллиарда рублей выделят на ремонт школ в Омской области
Почти четверть миллиарда рублей выделят на ремонт школ в Омской области - 07.09.2025, ПРАЙМ
Почти четверть миллиарда рублей выделят на ремонт школ в Омской области
Правительство РФ выделит почти четверть миллиарда рублей на капитальный ремонт школ в Омской области, сообщила пресс-служба кабмина. | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T10:07+0300
2025-09-07T10:08+0300
экономика
россия
общество
омская область
рф
образование
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859927603_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_b307da70980d77b3fda7e1785ab56b80.jpg
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит почти четверть миллиарда рублей на капитальный ремонт школ в Омской области, сообщила пресс-служба кабмина. "На капитальный ремонт четырех школ в Омской области, пострадавших от последствий паводка в 2024 году, выделено 247,8 млн рублей. Распоряжение правительства об этом подписано", - говорится в сообщении. Отмечается, что средства из резервного фонда правительства предназначены для восстановления Усть-Ишимского лицея "Альфа", Ашеванской и Слободчиковской общеобразовательных школ в Усть-Ишимском районе региона, а также общежития Тарского индустриально-педагогического колледжа. "Их ремонт и модернизация - одна из ключевых задач преодоления последствий паводка. Все работы предполагается завершить до конца 2025 года", - сообщили в правительстве. Паводок, произошедший в Омской области весной 2024 года, был объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.
https://1prime.ru/20250825/shkoly-861220181.html
омская область
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859927603_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_32e2e2d5238951fdd27161097536ab82.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , омская область, рф, образование
Экономика, РОССИЯ, Общество , Омская область, РФ, образование
10:07 07.09.2025 (обновлено: 10:08 07.09.2025)
 
Почти четверть миллиарда рублей выделят на ремонт школ в Омской области

Правительство выделит 247,8 млн руб на капремонт четырех школ в Омской области

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРоссийские деньги
Российские деньги - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Российские деньги. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит почти четверть миллиарда рублей на капитальный ремонт школ в Омской области, сообщила пресс-служба кабмина.
"На капитальный ремонт четырех школ в Омской области, пострадавших от последствий паводка в 2024 году, выделено 247,8 млн рублей. Распоряжение правительства об этом подписано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средства из резервного фонда правительства предназначены для восстановления Усть-Ишимского лицея "Альфа", Ашеванской и Слободчиковской общеобразовательных школ в Усть-Ишимском районе региона, а также общежития Тарского индустриально-педагогического колледжа.
"Их ремонт и модернизация - одна из ключевых задач преодоления последствий паводка. Все работы предполагается завершить до конца 2025 года", - сообщили в правительстве.
Паводок, произошедший в Омской области весной 2024 года, был объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.
Учитель в классе - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2025
В Подмосковье обновили 57 школ в 2025 году
25 августа, 17:07
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоОмская областьРФобразование
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала