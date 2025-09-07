https://1prime.ru/20250907/shkoly-861906437.html

Почти четверть миллиарда рублей выделят на ремонт школ в Омской области

2025-09-07T10:07+0300

экономика

россия

общество

омская область

рф

образование

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит почти четверть миллиарда рублей на капитальный ремонт школ в Омской области, сообщила пресс-служба кабмина. "На капитальный ремонт четырех школ в Омской области, пострадавших от последствий паводка в 2024 году, выделено 247,8 млн рублей. Распоряжение правительства об этом подписано", - говорится в сообщении. Отмечается, что средства из резервного фонда правительства предназначены для восстановления Усть-Ишимского лицея "Альфа", Ашеванской и Слободчиковской общеобразовательных школ в Усть-Ишимском районе региона, а также общежития Тарского индустриально-педагогического колледжа. "Их ремонт и модернизация - одна из ключевых задач преодоления последствий паводка. Все работы предполагается завершить до конца 2025 года", - сообщили в правительстве. Паводок, произошедший в Омской области весной 2024 года, был объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

омская область

рф

россия, общество , омская область, рф, образование