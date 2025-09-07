Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Слепакова* оштрафовали из-за отсутствия маркировки иноагента - 07.09.2025
Слепакова* оштрафовали из-за отсутствия маркировки иноагента
Слепакова* оштрафовали из-за отсутствия маркировки иноагента - 07.09.2025, ПРАЙМ
Слепакова* оштрафовали из-за отсутствия маркировки иноагента
Суд в Москве оштрафовал на 60 тысяч рублей артиста Семена Слепакова* за то, что он вовремя не оплатил штраф за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в... | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T19:01+0300
2025-09-07T19:01+0300
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Суд в Москве оштрафовал на 60 тысяч рублей артиста Семена Слепакова* за то, что он вовремя не оплатил штраф за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Признать Слепакова Семена Сергеевича* виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей", - сказано в документах. Согласно документам, Слепакову* вменили часть 1 статьи 20.25 КоАП (неуплату административного штрафа в срок), что влечет за собой штраф в двукратном размере суммы. Так, Слепаков не оплатил административный штраф в размере 30 тысяч рублей, назначенный ему столичным судом в июне 2024 года, решение вступило в силу в марте этого года. Отмечается, что постановление Слепаков* не обжаловал, ходатайств о предоставлении отсрочки или рассрочки для оплаты штрафа не заявлял. Артиста признали иноагентом в апреле 2023 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
19:01 07.09.2025
 
Слепакова* оштрафовали из-за отсутствия маркировки иноагента

Слепакова оштрафовали на 60 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Музыкант, актер и продюсер Семен Слепаков*
Музыкант, актер и продюсер Семен Слепаков* - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Музыкант, актер и продюсер Семен Слепаков*. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Суд в Москве оштрафовал на 60 тысяч рублей артиста Семена Слепакова* за то, что он вовремя не оплатил штраф за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Признать Слепакова Семена Сергеевича* виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей", - сказано в документах.
Согласно документам, Слепакову* вменили часть 1 статьи 20.25 КоАП (неуплату административного штрафа в срок), что влечет за собой штраф в двукратном размере суммы. Так, Слепаков не оплатил административный штраф в размере 30 тысяч рублей, назначенный ему столичным судом в июне 2024 года, решение вступило в силу в марте этого года. Отмечается, что постановление Слепаков* не обжаловал, ходатайств о предоставлении отсрочки или рассрочки для оплаты штрафа не заявлял.
Артиста признали иноагентом в апреле 2023 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
 
ПроисшествияБизнесРОССИЯОбществоРФ
 
 
