https://1prime.ru/20250907/shtraf-861923457.html

Слепакова* оштрафовали из-за отсутствия маркировки иноагента

Слепакова* оштрафовали из-за отсутствия маркировки иноагента - 07.09.2025, ПРАЙМ

Слепакова* оштрафовали из-за отсутствия маркировки иноагента

Суд в Москве оштрафовал на 60 тысяч рублей артиста Семена Слепакова* за то, что он вовремя не оплатил штраф за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в... | 07.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-07T19:01+0300

2025-09-07T19:01+0300

2025-09-07T19:01+0300

происшествия

бизнес

россия

общество

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861922613_0:194:2955:1856_1920x0_80_0_0_ae0a58739af1e2d38b1074957e095bb7.jpg

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Суд в Москве оштрафовал на 60 тысяч рублей артиста Семена Слепакова* за то, что он вовремя не оплатил штраф за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Признать Слепакова Семена Сергеевича* виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей", - сказано в документах. Согласно документам, Слепакову* вменили часть 1 статьи 20.25 КоАП (неуплату административного штрафа в срок), что влечет за собой штраф в двукратном размере суммы. Так, Слепаков не оплатил административный штраф в размере 30 тысяч рублей, назначенный ему столичным судом в июне 2024 года, решение вступило в силу в марте этого года. Отмечается, что постановление Слепаков* не обжаловал, ходатайств о предоставлении отсрочки или рассрочки для оплаты штрафа не заявлял. Артиста признали иноагентом в апреле 2023 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , рф