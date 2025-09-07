https://1prime.ru/20250907/shvetsiya-861909694.html
Посольство России в Швеции подверглось очередному нападению
07.09.2025
Посольство России в Швеции подверглось очередному нападению
Посольство России в Швеции подверглось очередному нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пластиковый пакет с краской
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Посольство России в Швеции подверглось очередному нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пластиковый пакет с краской, сообщили в воскресенье в дипмиссии."Ранним утром 7 сентября посольство России в Швеции подверглось очередному нападению с использованием дрона, с которого на территорию дипмиссии был сброшен пластиковый пакет с краской. Предыдущая атака беспилотника на посольство произошла 25 мая. Затем 17 июня, 5 июля и 21 августа таким нападениям подвергалось торговое представительство России в Стокгольме", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.По данным дипломатов, атаки дронов на посольство и торгпредство России в столице Швеции продолжаются более года и стали уже фактически систематическим явлением."Расследования этих инцидентов, якобы ведущиеся шведской полицией, до сих пор не выявили ни исполнителей, ни организаторов этих акций. Вывод может быть лишь один: шведские власти последовательно не выполняют свои обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года по обеспечению безопасности и неприкосновенности иностранных дипломатических миссий", - добавили в посольстве.Как уточнили в дипмиссии, речь идет не только о пренебрежении дипломатическим иммунитетом российских учреждений, но и прямом нарушении шведского законодательства - по совместному ходатайству посольства России и полиции Швеции над посольством и торгпредством России установлена бесполетная зона."Вся ответственность за последствия этой ситуации лежит на шведской стороне", - подчеркнули дипломаты.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Москва настаивает на выполнении Стокгольмом обязательств по обеспечению безопасности российских загранпредставительств.
