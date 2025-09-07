https://1prime.ru/20250907/simonyan-861931076.html
Симоньян сообщила, что ей предстоит операция
Симоньян сообщила, что ей предстоит операция - 07.09.2025, ПРАЙМ
Симоньян сообщила, что ей предстоит операция
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что её постигла тяжёлая болезнь и ей предстоит... | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T22:41+0300
2025-09-07T22:41+0300
2025-09-07T22:47+0300
происшествия
общество
здоровье
маргарита симоньян
rt
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860016778_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_659e9993ce10db86be4fc46cdf93df0c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что её постигла тяжёлая болезнь и ей предстоит в понедельник операция, при этом она хочет поддержать оказавшихся в подобной ситуации людей. В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" она рассказала, что долго думала, прежде чем прийти на эту передачу. "За то время, что мы не виделись с вами, с прошлого эфира, за эту неделю у меня диагностировали страшную, тяжёлую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом (орден равноапостольной княгини Ольги III степени, врученный ей Патриархом в субботу – ред.)... Я посчитала, что я обязана прийти сегодня в эфир и сказать правду, потому что всегда лучше самим говорить правду, чем давать аудитории питаться слухами, которые обязательно пойдут и просочатся через Тelegram-каналы, сливные бачки и прочее. Я должна сказать правду и должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду", - рассказала Симоньян. Журналист напомнила о том, что её муж, Тигран Кеосаян, девятый месяц находится в коме, лежит в больнице и, как гласит русская пословица, сказала она, "пришла беда - отворяй ворота". "Вот ворота в нашем доме ... уже не просто не запираются. Их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы ... я все равно пришла, потому что Патриарх (Московский и всея Руси Кирилл - ред.) сказал, что я - воин. Я пришла поддержать мамочек, жён, сестёр, дочерей, которые дожидаются сейчас своих родных и близких с фронта. Мужей, которые дожидаются своих боевых подруг, тех, кто сейчас борется за здоровье своих близких и тех, кто борется одновременно за здоровье своих близких и одновременно за свою собственную жизнь и одновременно воспитывает детей, как это вот произошло со мной, и сказать им, что нельзя впадать в "ыжлость"... Это означает уныние и такое вот трепыхание, и такой вот страх", - подытожила журналист.
https://1prime.ru/20250901/simonjan-861551970.html
https://1prime.ru/20250821/bolezni-861017579.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860016778_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_9559198c9d2d3a79c5ea526cba690e15.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , здоровье, маргарита симоньян, rt
Происшествия, Общество , Здоровье, Маргарита Симоньян, RT
Симоньян сообщила, что ей предстоит операция
Симоньян рассказала, что ей в понедельник предстоит операция из-за тяжелой болезни
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что её постигла тяжёлая болезнь и ей предстоит в понедельник операция, при этом она хочет поддержать оказавшихся в подобной ситуации людей.
В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" она рассказала, что долго думала, прежде чем прийти на эту передачу.
Симоньян рассказала о сходствах между Путиным и Трампом
"За то время, что мы не виделись с вами, с прошлого эфира, за эту неделю у меня диагностировали страшную, тяжёлую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом (орден равноапостольной княгини Ольги III степени, врученный ей Патриархом в субботу – ред.)... Я посчитала, что я обязана прийти сегодня в эфир и сказать правду, потому что всегда лучше самим говорить правду, чем давать аудитории питаться слухами, которые обязательно пойдут и просочатся через Тelegram-каналы, сливные бачки и прочее. Я должна сказать правду и должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду", - рассказала Симоньян
.
Журналист напомнила о том, что её муж, Тигран Кеосаян, девятый месяц находится в коме, лежит в больнице и, как гласит русская пословица, сказала она, "пришла беда - отворяй ворота".
"Вот ворота в нашем доме ... уже не просто не запираются. Их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы ... я все равно пришла, потому что Патриарх (Московский и всея Руси Кирилл - ред.) сказал, что я - воин. Я пришла поддержать мамочек, жён, сестёр, дочерей, которые дожидаются сейчас своих родных и близких с фронта. Мужей, которые дожидаются своих боевых подруг, тех, кто сейчас борется за здоровье своих близких и тех, кто борется одновременно за здоровье своих близких и одновременно за свою собственную жизнь и одновременно воспитывает детей, как это вот произошло со мной, и сказать им, что нельзя впадать в "ыжлость"... Это означает уныние и такое вот трепыхание, и такой вот страх", - подытожила журналист.
Названы болезни, с которыми нельзя садиться за руль