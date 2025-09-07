Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Симоньян назвала самое победоносное оружие России - 07.09.2025
Симоньян назвала самое победоносное оружие России
Сила духа изначально является самым победоноснейшим оружием России и русского народа, и мы не должны его потерять, заявила главный редактор международной... | 07.09.2025, ПРАЙМ
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Сила духа изначально является самым победоноснейшим оружием России и русского народа, и мы не должны его потерять, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Я хочу сказать, что самое победоносное оружие нас, нашей страны, русских людей, нашего народа - это не "Орешник", это не ядерная триада, это не какие-то ещё секреты, которых мы с вами, слава Богу, не знаем. Самое победоносное оружие - это сила духа. Мы выигрывали всегда силой духа. И мы должны воспитывать и поддерживать в себе эту силу духа особенно сейчас, когда идёт война, и когда очень многие, исподволь и явно, пытаются в целом поколении нашего народа эту силу духа поубавить и воспитывать хлюпиков и сопляков", - сказала Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Журналист привела примеры из российской истории, которые подтверждают мощь этой силы духа. "Когда я говорю о том, что сила духа - это победоноснейшее оружие, я вспоминаю картину художника Рубо "Живой мост", которая описывает подвиг Гаврилы Сидорова во время очередной стычки, войны с Персией. Так оказалось, что отряд, у них была пушка, встал перед неким ручьём, речкой: не с чего соорудить мост и никак нельзя переправить эту пушку. И Гаврила Сидоров сказал: "Пушка - солдатская барыня, надо её выручать". И лёг в этот ручей, и за ним легли остальные. И они из своих тел создали этот мост, по которому проехала эта пушка, размозжив им черепа и позвоночники. Они, естественно, все погибли, но пушка была спасена, и битва была выиграна", - рассказала она. Медиаменеджер также привела в пример самоотверженность и пожертвование собой ради других матушки Марии - родившейся в Санкт-Петербурге Кузьминой-Караваевой, воспитанной типичной дворянкой конца 19 века: красивая, с прекрасным образованием и блестящей ожидаемой судьбой. Но грянула революция, а потом и гражданская война, она оказалась во Франции и ушла в монастырь. "Когда я говорю, о том, что сила духа - это наше достояние и наше главное оружие, я вспоминаю матушку Марию (в годы войны - ред.)… она совершенно открыто помогала, спасала евреев, вообще всех, на кого охотились фашисты. Её, естественно, быстренько обнаружили, отправили в концлагерь. И когда они так, по жребию, рандомно, как это любят фашисты, отобрали молодую девушку буквально уже за несколько дней до победы, чтобы её сжечь и отравить в этой камере, матушка Мария встала и пошла вместо неё. Вот эта сила духа", - отметила главред. Она напомнила и о героях-молодогвардейцах, которые знали, что могут погибнуть, но стремились приблизить победу. "Когда мы вспоминаем девочек из "Молодой гвардии", которые знали, что им отрежут грудь - наживую, не как мне под наркозом, а наживую и убьют... будут подвешивать заживо за косы, будут вырывать языки и ноздри, они всё равно шли на то, чтобы хоть чуть-чуть, хоть... маленькими-маленькими шажками, хоть какой-нибудь эшелончик бы взорвать, хоть какой-нибудь обоз сжечь фашистский. Хоть на секундочку, хоть на минуточку приблизить нашу победу. Вот это - сила духа, благодаря которой мы выигрывали и выигрываем и будем выигрывать всегда. И мы не можем её потерять", - подытожила Симоньян.
23:28 07.09.2025
 
Симоньян назвала самое победоносное оружие России

Симоньян назвала силу духа самым победоносным оружием России

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Сила духа изначально является самым победоноснейшим оружием России и русского народа, и мы не должны его потерять, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Я хочу сказать, что самое победоносное оружие нас, нашей страны, русских людей, нашего народа - это не "Орешник", это не ядерная триада, это не какие-то ещё секреты, которых мы с вами, слава Богу, не знаем. Самое победоносное оружие - это сила духа. Мы выигрывали всегда силой духа. И мы должны воспитывать и поддерживать в себе эту силу духа особенно сейчас, когда идёт война, и когда очень многие, исподволь и явно, пытаются в целом поколении нашего народа эту силу духа поубавить и воспитывать хлюпиков и сопляков", - сказала Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Журналист привела примеры из российской истории, которые подтверждают мощь этой силы духа.
"Когда я говорю о том, что сила духа - это победоноснейшее оружие, я вспоминаю картину художника Рубо "Живой мост", которая описывает подвиг Гаврилы Сидорова во время очередной стычки, войны с Персией. Так оказалось, что отряд, у них была пушка, встал перед неким ручьём, речкой: не с чего соорудить мост и никак нельзя переправить эту пушку. И Гаврила Сидоров сказал: "Пушка - солдатская барыня, надо её выручать". И лёг в этот ручей, и за ним легли остальные. И они из своих тел создали этот мост, по которому проехала эта пушка, размозжив им черепа и позвоночники. Они, естественно, все погибли, но пушка была спасена, и битва была выиграна", - рассказала она.
Медиаменеджер также привела в пример самоотверженность и пожертвование собой ради других матушки Марии - родившейся в Санкт-Петербурге Кузьминой-Караваевой, воспитанной типичной дворянкой конца 19 века: красивая, с прекрасным образованием и блестящей ожидаемой судьбой. Но грянула революция, а потом и гражданская война, она оказалась во Франции и ушла в монастырь.
"Когда я говорю, о том, что сила духа - это наше достояние и наше главное оружие, я вспоминаю матушку Марию (в годы войны - ред.)… она совершенно открыто помогала, спасала евреев, вообще всех, на кого охотились фашисты. Её, естественно, быстренько обнаружили, отправили в концлагерь. И когда они так, по жребию, рандомно, как это любят фашисты, отобрали молодую девушку буквально уже за несколько дней до победы, чтобы её сжечь и отравить в этой камере, матушка Мария встала и пошла вместо неё. Вот эта сила духа", - отметила главред.
Она напомнила и о героях-молодогвардейцах, которые знали, что могут погибнуть, но стремились приблизить победу.
"Когда мы вспоминаем девочек из "Молодой гвардии", которые знали, что им отрежут грудь - наживую, не как мне под наркозом, а наживую и убьют... будут подвешивать заживо за косы, будут вырывать языки и ноздри, они всё равно шли на то, чтобы хоть чуть-чуть, хоть... маленькими-маленькими шажками, хоть какой-нибудь эшелончик бы взорвать, хоть какой-нибудь обоз сжечь фашистский. Хоть на секундочку, хоть на минуточку приблизить нашу победу. Вот это - сила духа, благодаря которой мы выигрывали и выигрываем и будем выигрывать всегда. И мы не можем её потерять", - подытожила Симоньян.
Заголовок открываемого материала