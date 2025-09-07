https://1prime.ru/20250907/ssha-861923290.html
Министерство финансов США оценило данные по безработице в стране
Министерство финансов США оценило данные по безработице в стране - 07.09.2025, ПРАЙМ
Министерство финансов США оценило данные по безработице в стране
Министр финансов Скотт Бессент заявил, что последние данные по безработице в Соединенных Штатах доказывают правоту президента США Дональда Трампа, что... | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T18:47+0300
2025-09-07T18:47+0300
2025-09-07T18:47+0300
экономика
мировая экономика
сша
скотт бессент
дональд трамп
джером пауэлл
nbc
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg
ВАШИНГТОН, 7 сен - ПРАЙМ. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что последние данные по безработице в Соединенных Штатах доказывают правоту президента США Дональда Трампа, что Федеральной резервной системе ранее следовало снизить учётную ставку. "Если эти цифры действительно верны, это доказательство, что президент Трамп был прав насчёт Федеральной резервной системы — они опоздали", - сказал Бессент в интервью телеканалу NBC. Согласно данным минтруда США, безработица в стране в августе выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, что совпало с ожиданиями, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 22 тысячи, ожидался рост на 75 тысяч. Президент США неоднократно критиковал главу ФРС Джерома Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о его возможном увольнении. Смена Пауэлла при этом, по оценкам экспертов, плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.
https://1prime.ru/20250907/evropa-861910599.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_128:0:2261:1600_1920x0_80_0_0_0ea89f6c7424a3e695bac68ac421dcfe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, скотт бессент, дональд трамп, джером пауэлл, nbc
Экономика, Мировая экономика, США, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, NBC
Министерство финансов США оценило данные по безработице в стране
Бессент: данные по безработице в США доказывают правоту Трампа о снижении учетной ставки