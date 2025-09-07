Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Министерство финансов США оценило данные по безработице в стране - 07.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250907/ssha-861923290.html
Министерство финансов США оценило данные по безработице в стране
Министерство финансов США оценило данные по безработице в стране - 07.09.2025, ПРАЙМ
Министерство финансов США оценило данные по безработице в стране
Министр финансов Скотт Бессент заявил, что последние данные по безработице в Соединенных Штатах доказывают правоту президента США Дональда Трампа, что... | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T18:47+0300
2025-09-07T18:47+0300
экономика
мировая экономика
сша
скотт бессент
дональд трамп
джером пауэлл
nbc
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg
ВАШИНГТОН, 7 сен - ПРАЙМ. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что последние данные по безработице в Соединенных Штатах доказывают правоту президента США Дональда Трампа, что Федеральной резервной системе ранее следовало снизить учётную ставку. "Если эти цифры действительно верны, это доказательство, что президент Трамп был прав насчёт Федеральной резервной системы — они опоздали", - сказал Бессент в интервью телеканалу NBC. Согласно данным минтруда США, безработица в стране в августе выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, что совпало с ожиданиями, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 22 тысячи, ожидался рост на 75 тысяч. Президент США неоднократно критиковал главу ФРС Джерома Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о его возможном увольнении. Смена Пауэлла при этом, по оценкам экспертов, плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.
https://1prime.ru/20250907/evropa-861910599.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_128:0:2261:1600_1920x0_80_0_0_0ea89f6c7424a3e695bac68ac421dcfe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, скотт бессент, дональд трамп, джером пауэлл, nbc
Экономика, Мировая экономика, США, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, NBC
18:47 07.09.2025
 
Министерство финансов США оценило данные по безработице в стране

Бессент: данные по безработице в США доказывают правоту Трампа о снижении учетной ставки

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
Флаги США. Архивное фото
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 7 сен - ПРАЙМ. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что последние данные по безработице в Соединенных Штатах доказывают правоту президента США Дональда Трампа, что Федеральной резервной системе ранее следовало снизить учётную ставку.
"Если эти цифры действительно верны, это доказательство, что президент Трамп был прав насчёт Федеральной резервной системы — они опоздали", - сказал Бессент в интервью телеканалу NBC.
Согласно данным минтруда США, безработица в стране в августе выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, что совпало с ожиданиями, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 22 тысячи, ожидался рост на 75 тысяч.
Президент США неоднократно критиковал главу ФРС Джерома Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о его возможном увольнении. Смена Пауэлла при этом, по оценкам экспертов, плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
В Европе растет недовольство торговым соглашением США и ЕС, пишет WSJ
12:18
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАСкотт БессентДональд ТрампДжером ПауэллNBC
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала