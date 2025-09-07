https://1prime.ru/20250907/ssha-861923290.html

Министерство финансов США оценило данные по безработице в стране

Министерство финансов США оценило данные по безработице в стране - 07.09.2025, ПРАЙМ

Министерство финансов США оценило данные по безработице в стране

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что последние данные по безработице в Соединенных Штатах доказывают правоту президента США Дональда Трампа, что... | 07.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-07T18:47+0300

2025-09-07T18:47+0300

2025-09-07T18:47+0300

экономика

мировая экономика

сша

скотт бессент

дональд трамп

джером пауэлл

nbc

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg

ВАШИНГТОН, 7 сен - ПРАЙМ. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что последние данные по безработице в Соединенных Штатах доказывают правоту президента США Дональда Трампа, что Федеральной резервной системе ранее следовало снизить учётную ставку. "Если эти цифры действительно верны, это доказательство, что президент Трамп был прав насчёт Федеральной резервной системы — они опоздали", - сказал Бессент в интервью телеканалу NBC. Согласно данным минтруда США, безработица в стране в августе выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, что совпало с ожиданиями, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 22 тысячи, ожидался рост на 75 тысяч. Президент США неоднократно критиковал главу ФРС Джерома Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о его возможном увольнении. Смена Пауэлла при этом, по оценкам экспертов, плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.

https://1prime.ru/20250907/evropa-861910599.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, скотт бессент, дональд трамп, джером пауэлл, nbc