"За ликвидацию". Макгрегор объяснил, какую войну должны выиграть США

МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Войну, в которой Соединенные Штаты должны сегодня одержать победу, это война с преступностью внутри страны. Такое мнение в социальной сети Х высказал полковник ВС США в отставке, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.Таким образом он отреагировал на сообщение о том, что американские военные в Карибском море нанесли удар по судну наркоторговцев, отплывшему, по заявлению госдепа, из Венесуэлы."Сейчас не время объявлять войну какой-либо иностранной державе. Как бы привлекательна для Вашингтона ни была идея сокрушить слабую нацию к югу от границы, она не решит проблему дома. Война, которая должна быть выиграна, — это война внутри нашей страны; война за соблюдение законности, за ликвидацию преступников, убивающих наших мужчин, женщин и детей", — отметил Макгрегор.Президент США Дональд Трамп в письме, направленном спикеру палаты представителей Майку Джонсону и временному председателю сената Чаку Грассли, упомянул о возможности продолжения "военных операций" после уничтожения американскими силами судна с наркотиками в Карибском море.
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ.
Войну, в которой Соединенные Штаты должны сегодня одержать победу, это война с преступностью внутри страны. Такое мнение в социальной сети Х
высказал полковник ВС США в отставке, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
Таким образом он отреагировал на сообщение о том, что американские военные в Карибском море нанесли удар по судну наркоторговцев, отплывшему, по заявлению госдепа, из Венесуэлы.
"Сейчас не время объявлять войну какой-либо иностранной державе. Как бы привлекательна для Вашингтона ни была идея сокрушить слабую нацию к югу от границы, она не решит проблему дома. Война, которая должна быть выиграна, — это война внутри нашей страны; война за соблюдение законности, за ликвидацию преступников, убивающих наших мужчин, женщин и детей", — отметил Макгрегор.
Президент США Дональд Трамп в письме, направленном спикеру палаты представителей Майку Джонсону и временному председателю сената Чаку Грассли, упомянул о возможности продолжения "военных операций" после уничтожения американскими силами судна с наркотиками в Карибском море.
