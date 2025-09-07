Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"За ликвидацию". Макгрегор объяснил, какую войну должны выиграть США - 07.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250907/ssha-861924746.html
"За ликвидацию". Макгрегор объяснил, какую войну должны выиграть США
"За ликвидацию". Макгрегор объяснил, какую войну должны выиграть США - 07.09.2025, ПРАЙМ
"За ликвидацию". Макгрегор объяснил, какую войну должны выиграть США
Войну, в которой Соединенные Штаты должны сегодня одержать победу, это война с преступностью внутри страны. Такое мнение в социальной сети Х высказал полковник... | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T19:48+0300
2025-09-07T19:48+0300
политика
сша
война
преступность
венесуэла
вашингтон
дуглас макгрегор
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/76523/58/765235810_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ef5c1487982801d5c9f8cc292742e641.jpg
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Войну, в которой Соединенные Штаты должны сегодня одержать победу, это война с преступностью внутри страны. Такое мнение в социальной сети Х высказал полковник ВС США в отставке, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.Таким образом он отреагировал на сообщение о том, что американские военные в Карибском море нанесли удар по судну наркоторговцев, отплывшему, по заявлению госдепа, из Венесуэлы."Сейчас не время объявлять войну какой-либо иностранной державе. Как бы привлекательна для Вашингтона ни была идея сокрушить слабую нацию к югу от границы, она не решит проблему дома. Война, которая должна быть выиграна, — это война внутри нашей страны; война за соблюдение законности, за ликвидацию преступников, убивающих наших мужчин, женщин и детей", — отметил Макгрегор.Президент США Дональд Трамп в письме, направленном спикеру палаты представителей Майку Джонсону и временному председателю сената Чаку Грассли, упомянул о возможности продолжения "военных операций" после уничтожения американскими силами судна с наркотиками в Карибском море.
https://1prime.ru/20250902/rubio-861671655.html
сша
венесуэла
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76523/58/765235810_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_bfcdac9e57dabdf2c9f51e1d08d958f4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, война, преступность, венесуэла, вашингтон, дуглас макгрегор, дональд трамп
Политика, США, война, Преступность, ВЕНЕСУЭЛА, ВАШИНГТОН, Дуглас Макгрегор, Дональд Трамп
19:48 07.09.2025
 
"За ликвидацию". Макгрегор объяснил, какую войну должны выиграть США

Макгрегор: США необходимо выиграть войну с преступностью внутри страны

© Фото : Fotolia/BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
© Фото : Fotolia/Beboy
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Войну, в которой Соединенные Штаты должны сегодня одержать победу, это война с преступностью внутри страны. Такое мнение в социальной сети Х высказал полковник ВС США в отставке, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
Таким образом он отреагировал на сообщение о том, что американские военные в Карибском море нанесли удар по судну наркоторговцев, отплывшему, по заявлению госдепа, из Венесуэлы.
"Сейчас не время объявлять войну какой-либо иностранной державе. Как бы привлекательна для Вашингтона ни была идея сокрушить слабую нацию к югу от границы, она не решит проблему дома. Война, которая должна быть выиграна, — это война внутри нашей страны; война за соблюдение законности, за ликвидацию преступников, убивающих наших мужчин, женщин и детей", — отметил Макгрегор.
Президент США Дональд Трамп в письме, направленном спикеру палаты представителей Майку Джонсону и временному председателю сената Чаку Грассли, упомянул о возможности продолжения "военных операций" после уничтожения американскими силами судна с наркотиками в Карибском море.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
Рубио сообщил о "смертоносном ударе" на Карибах по судну с наркотиками
2 сентября, 22:59
 
ПолитикаСШАвойнаПреступностьВЕНЕСУЭЛАВАШИНГТОНДуглас МакгрегорДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала