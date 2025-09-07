https://1prime.ru/20250907/ssha-861930895.html

США изменили правила получения всех неиммиграционных виз

США изменили правила получения всех неиммиграционных виз - 07.09.2025, ПРАЙМ

США изменили правила получения всех неиммиграционных виз

Соединенные Штаты изменили правила получения всех неиммиграционных виз, обязав соискателей подавать документы в стране гражданства или проживания, говорится в... | 07.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-07T22:35+0300

2025-09-07T22:35+0300

2025-09-07T22:35+0300

политика

бизнес

общество

сша

рф

астана

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_367984a07d5ff2a0e9d4fe9fad79ab18.jpg

ВАШИНГТОН, 7 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты изменили правила получения всех неиммиграционных виз, обязав соискателей подавать документы в стране гражданства или проживания, говорится в заявлении госдепа. "Заявители на получение неиммиграционных виз США должны записываться на собеседование в посольстве или консульстве США в стране своего гражданства или проживания", - говорится в заявлении бюро госдепа по консульским вопросам. При этом граждане стран, где США не выдает неиммиграционные визы, должны подавать свои заявления в специально назначенном посольстве или консульстве. Для граждан РФ это посольства в Варшаве и Астане. "Существующие записи на собеседования по неиммиграционным визам, как правило, отменяться не будут", - говорится в заявлении. Ранее заявители могли, как правило, подавать свои документы на неиммиграционные визы в любом посольстве или консульстве США по всему миру. В день инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.

https://1prime.ru/20250905/zakharova-861838524.html

https://1prime.ru/20250818/iordaniya-860866809.html

сша

рф

астана

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , сша, рф, астана, дональд трамп