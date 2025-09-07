Трамп готов начать второй этап санкций против России, сообщают СМИ

https://1prime.ru/20250907/tramp-861924185.html

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов начать второй этап санкций против России из-за конфликта на Украине, передает агентство Рейтер. | 07.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-07T19:22+0300

ВАШИНГТОН, 7 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов начать второй этап санкций против России из-за конфликта на Украине, передает агентство Рейтер. "Да," - сказал Трамп, отвечая на вопрос, готов ли он перейти ко второй фазе санкций, его цитирует пресс-пул Белого дома.Президент США сообщил об этом в Белом доме в воскресенье.

