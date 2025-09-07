https://1prime.ru/20250907/tramp-861924185.html
Трамп готов начать второй этап санкций против России, сообщают СМИ
2025-09-07T19:22+0300
2025-09-07T19:22+0300
2025-09-07T19:46+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 7 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов начать второй этап санкций против России из-за конфликта на Украине, передает агентство Рейтер. "Да," - сказал Трамп, отвечая на вопрос, готов ли он перейти ко второй фазе санкций, его цитирует пресс-пул Белого дома.Президент США сообщил об этом в Белом доме в воскресенье.
https://1prime.ru/20250907/sanktsii-861923834.html
сша
Новости
ru-RU
