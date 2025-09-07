https://1prime.ru/20250907/tramp-861925834.html
Трамп заявил, что провел хороший разговор с Токаевым
Трамп заявил, что провел хороший разговор с Токаевым - 07.09.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что провел хороший разговор с Токаевым
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него был хороший разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает агентство Рейтер. | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T20:18+0300
2025-09-07T20:18+0300
2025-09-07T20:18+0300
политика
мировая экономика
общество
сша
казахстан
дональд трамп
касым-жомарт токаев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860494592_0:128:1051:719_1920x0_80_0_0_f93793c215a5e27ea11c14d9dc77a324.jpg
ВАШИНГТОН, 7 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него был хороший разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает агентство Рейтер. По информации агентства, Трамп сказал об этом, покидая Белый дом, чтобы отправиться на финал Открытого чемпионата США по теннису среди мужчин.
https://1prime.ru/20250907/tramp-861924185.html
сша
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860494592_0:101:1051:889_1920x0_80_0_0_b1597097e81ec97e3180f5e88a22cfba.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , сша, казахстан, дональд трамп, касым-жомарт токаев
Политика, Мировая экономика, Общество , США, КАЗАХСТАН, Дональд Трамп, Касым-Жомарт Токаев
Трамп заявил, что провел хороший разговор с Токаевым
Трамп заявил, что у него был хороший разговор с президентом Казахстана Токаевым