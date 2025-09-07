https://1prime.ru/20250907/tramp-861925834.html

Трамп заявил, что провел хороший разговор с Токаевым

ВАШИНГТОН, 7 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него был хороший разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает агентство Рейтер. По информации агентства, Трамп сказал об этом, покидая Белый дом, чтобы отправиться на финал Открытого чемпионата США по теннису среди мужчин.

мировая экономика, общество , сша, казахстан, дональд трамп, касым-жомарт токаев