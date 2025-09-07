"Выстрел в ногу": на Украине предупредили о надвигающейся проблеме

https://1prime.ru/20250907/ukraina-861900242.html

МОСКВА, 7 сентября — ПРАЙМ. По словам депутата Верховной рады Романа Костенко, украинской власти создала себе значительные трудности, позволив молодежи покинуть страну. Он заявил об этом в эфире YouTube-канала "Новый отсчет"."Я считаю, что это такой, знаете, выстрел из крупного калибра себе в ногу", — пожаловался он. Политик настаивает на том, что необходимо сосредоточить все усилия на мобилизации, вместо того чтобы находить оправдания подобным решениям."В результате мы получим: и дети поедут за границу, и 18 — 22 (Новый допустимый возраст для выезда с Украины. — Прим. ред.) поедут за границу — и больше не вернутся", — резюмировал Костенко. В конце августа украинское правительство разрешило выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте украинского правительства.Ранее для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет был введен запрет на выезд с Украины в период действия военного положения. За уклонение от воинской службы во время мобилизации предусматривается уголовная ответственность, с возможным наказанием в виде лишения свободы сроком до пяти лет.Как сообщало агентство УНИАН в начале июля, ссылаясь на министерство социальной политики Украины, численность трудоспособного населения в Украине по сравнению с 2021 годом сократилась на 40%. По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона украинцев покинули страну. Некоторые области страны практически обезлюдели, так как молодежь уехала, и остались преимущественно пожилые люди. В августе 2024 года Владимир Зеленский признал беспрецедентный отток населения и анонсировал создание нового министерства, которое будет работать с гражданами, уехавшими из страны.Социолог украинского Центра Разумкова Ольга Пищулина в конце декабря в интервью испанской газете El País подчеркнула, что демографическая ситуация в Украине является огромной проблемой, и страна лидирует в мире по снижению численности населения. В конце января Минюст Украины сообщил, что в 2024 году смертность превысила рождаемость в 2,8 раза.

