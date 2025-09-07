Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Выстрел в ногу": на Украине предупредили о надвигающейся проблеме - 07.09.2025
"Выстрел в ногу": на Украине предупредили о надвигающейся проблеме
"Выстрел в ногу": на Украине предупредили о надвигающейся проблеме - 07.09.2025, ПРАЙМ
"Выстрел в ногу": на Украине предупредили о надвигающейся проблеме
По словам депутата Верховной рады Романа Костенко, украинской власти создала себе значительные трудности, позволив молодежи покинуть страну. Он заявил об этом в | 07.09.2025
2025-09-07T07:03+0300
2025-09-07T07:03+0300
украина
владимир зеленский
оон
МОСКВА, 7 сентября — ПРАЙМ. По словам депутата Верховной рады Романа Костенко, украинской власти создала себе значительные трудности, позволив молодежи покинуть страну. Он заявил об этом в эфире YouTube-канала "Новый отсчет"."Я считаю, что это такой, знаете, выстрел из крупного калибра себе в ногу", — пожаловался он. Политик настаивает на том, что необходимо сосредоточить все усилия на мобилизации, вместо того чтобы находить оправдания подобным решениям."В результате мы получим: и дети поедут за границу, и 18 — 22 (Новый допустимый возраст для выезда с Украины. — Прим. ред.) поедут за границу — и больше не вернутся", — резюмировал Костенко. В конце августа украинское правительство разрешило выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте украинского правительства.Ранее для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет был введен запрет на выезд с Украины в период действия военного положения. За уклонение от воинской службы во время мобилизации предусматривается уголовная ответственность, с возможным наказанием в виде лишения свободы сроком до пяти лет.Как сообщало агентство УНИАН в начале июля, ссылаясь на министерство социальной политики Украины, численность трудоспособного населения в Украине по сравнению с 2021 годом сократилась на 40%. По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона украинцев покинули страну. Некоторые области страны практически обезлюдели, так как молодежь уехала, и остались преимущественно пожилые люди. В августе 2024 года Владимир Зеленский признал беспрецедентный отток населения и анонсировал создание нового министерства, которое будет работать с гражданами, уехавшими из страны.Социолог украинского Центра Разумкова Ольга Пищулина в конце декабря в интервью испанской газете El País подчеркнула, что демографическая ситуация в Украине является огромной проблемой, и страна лидирует в мире по снижению численности населения. В конце января Минюст Украины сообщил, что в 2024 году смертность превысила рождаемость в 2,8 раза.
украина
2025
украина, владимир зеленский, оон
УКРАИНА, Владимир Зеленский, ООН
07:03 07.09.2025
 
"Выстрел в ногу": на Украине предупредили о надвигающейся проблеме

Депутат Костенко заявил, что Украина создала себе проблему, выпустив молодежь

МОСКВА, 7 сентября — ПРАЙМ. По словам депутата Верховной рады Романа Костенко, украинской власти создала себе значительные трудности, позволив молодежи покинуть страну. Он заявил об этом в эфире YouTube-канала "Новый отсчет".
"Я считаю, что это такой, знаете, выстрел из крупного калибра себе в ногу", — пожаловался он. Политик настаивает на том, что необходимо сосредоточить все усилия на мобилизации, вместо того чтобы находить оправдания подобным решениям.
"В результате мы получим: и дети поедут за границу, и 18 — 22 (Новый допустимый возраст для выезда с Украины. — Прим. ред.) поедут за границу — и больше не вернутся", — резюмировал Костенко. В конце августа украинское правительство разрешило выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте украинского правительства.
Ранее для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет был введен запрет на выезд с Украины в период действия военного положения. За уклонение от воинской службы во время мобилизации предусматривается уголовная ответственность, с возможным наказанием в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Как сообщало агентство УНИАН в начале июля, ссылаясь на министерство социальной политики Украины, численность трудоспособного населения в Украине по сравнению с 2021 годом сократилась на 40%. По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона украинцев покинули страну. Некоторые области страны практически обезлюдели, так как молодежь уехала, и остались преимущественно пожилые люди. В августе 2024 года Владимир Зеленский признал беспрецедентный отток населения и анонсировал создание нового министерства, которое будет работать с гражданами, уехавшими из страны.
Социолог украинского Центра Разумкова Ольга Пищулина в конце декабря в интервью испанской газете El País подчеркнула, что демографическая ситуация в Украине является огромной проблемой, и страна лидирует в мире по снижению численности населения. В конце января Минюст Украины сообщил, что в 2024 году смертность превысила рождаемость в 2,8 раза.
 
УКРАИНА Владимир Зеленский ООН
 
 
