В США раскрыли реакцию Зеленского на слова Путина - 07.09.2025
В США раскрыли реакцию Зеленского на слова Путина
В США раскрыли реакцию Зеленского на слова Путина - 07.09.2025, ПРАЙМ
В США раскрыли реакцию Зеленского на слова Путина
По мнению отставного подполковника армии США Дэниела Дэвиса, в своем выступлении на YouTube, предупреждение президента России Владимира Путина о последствиях... | 07.09.2025, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 7 сентября — ПРАЙМ. По мнению отставного подполковника армии США Дэниела Дэвиса, в своем выступлении на YouTube, предупреждение президента России Владимира Путина о последствиях ввода европейских войск на Украину вызвало беспокойство у Владимира Зеленского. "Россия легко может сказать "нет" западным войскам, потому что у нее есть возможность разобраться с ними. Украинская сторона так не может. Зеленский опять будет жаловаться", — заявил он. Эксперт предполагает, что украинский лидер, вероятно, намерен обратиться за поддержкой к западным партнёрам, чтобы настаивать на игнорировании предостережений из Москвы. "Зеленский слепо верит в то, что говорят ему европейцы. Он верит в слова исходящие из Вашингтона, хотя оттуда слышны противоречивые высказывания. А надо всего лишь послушать (Москву. — Прим. Ред.)", — заключил Дэвис. Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ в пятницу, подчеркнул, что любые иностранные войска на территории Украины будут рассматриваться Россией как законные военные цели. Он выразил недовольство Москвой перспективой членства Украины в НАТО. Несмотря на то, что каждая страна имеет право на самостоятельный выбор в вопросах безопасности, такие решения должны принимать во внимание безопасность России, добавил он. Президент также отметил свою готовность к диалогу с украинской стороной, хотя пока не видит в этом смысла. В четверг в Париже состоялась встреча членов так называемой "коалиции желающих" под руководством британского премьер-министра Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Макрон сообщил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после достижения прекращения огня и скоро начнут проработку правовых и политических гарантий безопасности для Киева. Ранее Министерство иностранных дел России заявило, что размещение войск НАТО на Украине категорически неприемлемо для Москвы и может привести к резкой эскалации конфликта. Заявления о возможности присутствия натовских сил на Украине, которые звучат из Лондона и других европейских столиц, российские дипломаты расценили как подстрекательство к продолжению боевых действий.
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
1920
1920
true
07:34 07.09.2025
 
В США раскрыли реакцию Зеленского на слова Путина

Дэвис: Зеленский нервно отреагировал на слова Путина о последствиях отправки войск ЕС

МОСКВА, 7 сентября — ПРАЙМ. По мнению отставного подполковника армии США Дэниела Дэвиса, в своем выступлении на YouTube, предупреждение президента России Владимира Путина о последствиях ввода европейских войск на Украину вызвало беспокойство у Владимира Зеленского.
"Россия легко может сказать "нет" западным войскам, потому что у нее есть возможность разобраться с ними. Украинская сторона так не может. Зеленский опять будет жаловаться", — заявил он.
Эксперт предполагает, что украинский лидер, вероятно, намерен обратиться за поддержкой к западным партнёрам, чтобы настаивать на игнорировании предостережений из Москвы.
"Зеленский слепо верит в то, что говорят ему европейцы. Он верит в слова исходящие из Вашингтона, хотя оттуда слышны противоречивые высказывания. А надо всего лишь послушать (Москву. — Прим. Ред.)", — заключил Дэвис.
Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ в пятницу, подчеркнул, что любые иностранные войска на территории Украины будут рассматриваться Россией как законные военные цели. Он выразил недовольство Москвой перспективой членства Украины в НАТО. Несмотря на то, что каждая страна имеет право на самостоятельный выбор в вопросах безопасности, такие решения должны принимать во внимание безопасность России, добавил он. Президент также отметил свою готовность к диалогу с украинской стороной, хотя пока не видит в этом смысла.
В четверг в Париже состоялась встреча членов так называемой "коалиции желающих" под руководством британского премьер-министра Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Макрон сообщил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после достижения прекращения огня и скоро начнут проработку правовых и политических гарантий безопасности для Киева.
Ранее Министерство иностранных дел России заявило, что размещение войск НАТО на Украине категорически неприемлемо для Москвы и может привести к резкой эскалации конфликта. Заявления о возможности присутствия натовских сил на Украине, которые звучат из Лондона и других европейских столиц, российские дипломаты расценили как подстрекательство к продолжению боевых действий.
Об Агентстве
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Заголовок открываемого материала