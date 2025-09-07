https://1prime.ru/20250907/ukraina-861901084.html

В США раскрыли реакцию Зеленского на слова Путина

общество

украина

москва

сша

владимир зеленский

владимир путин

эммануэль макрон

нато

youtube

вэф

МОСКВА, 7 сентября — ПРАЙМ. По мнению отставного подполковника армии США Дэниела Дэвиса, в своем выступлении на YouTube, предупреждение президента России Владимира Путина о последствиях ввода европейских войск на Украину вызвало беспокойство у Владимира Зеленского. "Россия легко может сказать "нет" западным войскам, потому что у нее есть возможность разобраться с ними. Украинская сторона так не может. Зеленский опять будет жаловаться", — заявил он. Эксперт предполагает, что украинский лидер, вероятно, намерен обратиться за поддержкой к западным партнёрам, чтобы настаивать на игнорировании предостережений из Москвы. "Зеленский слепо верит в то, что говорят ему европейцы. Он верит в слова исходящие из Вашингтона, хотя оттуда слышны противоречивые высказывания. А надо всего лишь послушать (Москву. — Прим. Ред.)", — заключил Дэвис. Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ в пятницу, подчеркнул, что любые иностранные войска на территории Украины будут рассматриваться Россией как законные военные цели. Он выразил недовольство Москвой перспективой членства Украины в НАТО. Несмотря на то, что каждая страна имеет право на самостоятельный выбор в вопросах безопасности, такие решения должны принимать во внимание безопасность России, добавил он. Президент также отметил свою готовность к диалогу с украинской стороной, хотя пока не видит в этом смысла. В четверг в Париже состоялась встреча членов так называемой "коалиции желающих" под руководством британского премьер-министра Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Макрон сообщил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после достижения прекращения огня и скоро начнут проработку правовых и политических гарантий безопасности для Киева. Ранее Министерство иностранных дел России заявило, что размещение войск НАТО на Украине категорически неприемлемо для Москвы и может привести к резкой эскалации конфликта. Заявления о возможности присутствия натовских сил на Украине, которые звучат из Лондона и других европейских столиц, российские дипломаты расценили как подстрекательство к продолжению боевых действий.

украина

москва

сша

2025

Новости

