Володин объяснил, почему Украина утратила суверенитет - 07.09.2025
Володин объяснил, почему Украина утратила суверенитет
Володин объяснил, почему Украина утратила суверенитет - 07.09.2025, ПРАЙМ
Володин объяснил, почему Украина утратила суверенитет
Украина утратила суверенитет, поскольку позволила растоптать свою идентичность, лишила народ языка и веры, переписала историю, заявил председатель... | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T17:26+0300
2025-09-07T17:26+0300
россия
украина
белоруссия
вячеслав володин
госдума
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg
МОГИЛЕВ, 7 сен - ПРАЙМ. Украина утратила суверенитет, поскольку позволила растоптать свою идентичность, лишила народ языка и веры, переписала историю, заявил председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер Госдумы в воскресенье прибыл в город Могилев Белоруссии с рабочим визитом, где выступил на пленарном заседании Молодежного форума Союзного государства "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти". В форуме принимают участие российские и белорусские парламентарии, молодые историки, преподаватели вузов, студенты исторических факультетов и представители молодёжных движений. "Нет сегодня суверенитета на Украине, они его утратили. Потому что позволили растоптать свою идентичность. Лишили народ языка, переписали историю, надругались над культурой и лишили веры. А дальше это колония, которой управляют. А украинский народ - всего лишь расходный материал", - сказал Володин в ходе пленарного заседания форума. Он также отметил, что прибалтийские страны не могут планировать свое будущее, поскольку не имеют суверенитета и государственности.
украина
белоруссия
россия, украина, белоруссия, вячеслав володин, госдума
РОССИЯ, УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ, Вячеслав Володин, Госдума, В мире
17:26 07.09.2025
 
Володин объяснил, почему Украина утратила суверенитет

Володин: Украина позволила растоптать свою идентичность и утратила суверенитет

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
МОГИЛЕВ, 7 сен - ПРАЙМ. Украина утратила суверенитет, поскольку позволила растоптать свою идентичность, лишила народ языка и веры, переписала историю, заявил председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер Госдумы в воскресенье прибыл в город Могилев Белоруссии с рабочим визитом, где выступил на пленарном заседании Молодежного форума Союзного государства "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти". В форуме принимают участие российские и белорусские парламентарии, молодые историки, преподаватели вузов, студенты исторических факультетов и представители молодёжных движений.
"Нет сегодня суверенитета на Украине, они его утратили. Потому что позволили растоптать свою идентичность. Лишили народ языка, переписали историю, надругались над культурой и лишили веры. А дальше это колония, которой управляют. А украинский народ - всего лишь расходный материал", - сказал Володин в ходе пленарного заседания форума.
Он также отметил, что прибалтийские страны не могут планировать свое будущее, поскольку не имеют суверенитета и государственности.
РОССИЯ, УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ, Вячеслав Володин, Госдума
 
 
Заголовок открываемого материала