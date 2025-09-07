https://1prime.ru/20250907/ulyanov-861921583.html

Ульянов назвал ядерную проблему геополитическим оружием

Ульянов назвал ядерную проблему геополитическим оружием - 07.09.2025, ПРАЙМ

Ульянов назвал ядерную проблему геополитическим оружием

Ядерная проблема используется как геополитическое оружие для сдерживания не только Ирана, но и России с Китаем, считает постоянный представитель России при... | 07.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-07T18:04+0300

2025-09-07T18:04+0300

2025-09-07T18:09+0300

россия

иран

китай

вена

михаил ульянов

энергетика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861921244_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_e22371dd78e82d355a3f96dc93033e23.jpg

ВЕНА, 7 сен - ПРАЙМ. Ядерная проблема используется как геополитическое оружие для сдерживания не только Ирана, но и России с Китаем, считает постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Да, очень короткий ответ. Обсуждать тут нечего. Само собой разумеется", - сказал Ульянов в интервью иранскому агентству Press TV, отвечая на вопрос, действительно ли ядерная проблема используется как геополитическое оружие для сдерживания не только Ирана, но и России с Китаем. Как правило, под "ядерной проблемой" понимают вопросы, связанные с ядерными программами государств и их обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В отношении России и Китая этот термин используется в более широком политическом смысле - как инструмент давления через повестку ядерной безопасности и нераспространения. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы исламской республики. Соединенные Штаты в ходе первого президентского срока Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://1prime.ru/20250907/magate-861921258.html

иран

китай

вена

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, иран, китай, вена, михаил ульянов