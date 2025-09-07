Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ульянов назвал ядерную проблему геополитическим оружием - 07.09.2025
Ульянов назвал ядерную проблему геополитическим оружием
Ядерная проблема используется как геополитическое оружие для сдерживания не только Ирана, но и России с Китаем, считает постоянный представитель России при... | 07.09.2025, ПРАЙМ
ВЕНА, 7 сен - ПРАЙМ. Ядерная проблема используется как геополитическое оружие для сдерживания не только Ирана, но и России с Китаем, считает постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Да, очень короткий ответ. Обсуждать тут нечего. Само собой разумеется", - сказал Ульянов в интервью иранскому агентству Press TV, отвечая на вопрос, действительно ли ядерная проблема используется как геополитическое оружие для сдерживания не только Ирана, но и России с Китаем. Как правило, под "ядерной проблемой" понимают вопросы, связанные с ядерными программами государств и их обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В отношении России и Китая этот термин используется в более широком политическом смысле - как инструмент давления через повестку ядерной безопасности и нераспространения. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы исламской республики. Соединенные Штаты в ходе первого президентского срока Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
россия, иран, китай, вена, михаил ульянов
РОССИЯ, ИРАН, КИТАЙ, Вена, Михаил Ульянов, Энергетика
18:04 07.09.2025 (обновлено: 18:09 07.09.2025)
 
Ульянов назвал ядерную проблему геополитическим оружием

Ульянов: ядерная проблема используется для сдерживания Ирана, России и Китая

ВЕНА, 7 сен - ПРАЙМ. Ядерная проблема используется как геополитическое оружие для сдерживания не только Ирана, но и России с Китаем, считает постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Да, очень короткий ответ. Обсуждать тут нечего. Само собой разумеется", - сказал Ульянов в интервью иранскому агентству Press TV, отвечая на вопрос, действительно ли ядерная проблема используется как геополитическое оружие для сдерживания не только Ирана, но и России с Китаем.
Как правило, под "ядерной проблемой" понимают вопросы, связанные с ядерными программами государств и их обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В отношении России и Китая этот термин используется в более широком политическом смысле - как инструмент давления через повестку ядерной безопасности и нераспространения.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы исламской республики. Соединенные Штаты в ходе первого президентского срока Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Энергетика РОССИЯ ИРАН КИТАЙ Вена Михаил Ульянов
 
 
Заголовок открываемого материала