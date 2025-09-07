https://1prime.ru/20250907/ulyanov-861921583.html
Ульянов назвал ядерную проблему геополитическим оружием
Ульянов назвал ядерную проблему геополитическим оружием - 07.09.2025, ПРАЙМ
Ульянов назвал ядерную проблему геополитическим оружием
Ядерная проблема используется как геополитическое оружие для сдерживания не только Ирана, но и России с Китаем, считает постоянный представитель России при... | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T18:04+0300
2025-09-07T18:04+0300
2025-09-07T18:09+0300
россия
иран
китай
вена
михаил ульянов
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861921244_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_e22371dd78e82d355a3f96dc93033e23.jpg
ВЕНА, 7 сен - ПРАЙМ. Ядерная проблема используется как геополитическое оружие для сдерживания не только Ирана, но и России с Китаем, считает постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Да, очень короткий ответ. Обсуждать тут нечего. Само собой разумеется", - сказал Ульянов в интервью иранскому агентству Press TV, отвечая на вопрос, действительно ли ядерная проблема используется как геополитическое оружие для сдерживания не только Ирана, но и России с Китаем. Как правило, под "ядерной проблемой" понимают вопросы, связанные с ядерными программами государств и их обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В отношении России и Китая этот термин используется в более широком политическом смысле - как инструмент давления через повестку ядерной безопасности и нераспространения. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы исламской республики. Соединенные Штаты в ходе первого президентского срока Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://1prime.ru/20250907/magate-861921258.html
иран
китай
вена
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861921244_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a7944d6ba9ed7a716602525563b42b3e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, китай, вена, михаил ульянов
РОССИЯ, ИРАН, КИТАЙ, Вена, Михаил Ульянов, Энергетика
Ульянов назвал ядерную проблему геополитическим оружием
Ульянов: ядерная проблема используется для сдерживания Ирана, России и Китая