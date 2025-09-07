https://1prime.ru/20250907/vef-2025-861899936.html

На ВЭФ-2025 заключено 358 соглашений на 6,058 триллиона рублей

На ВЭФ-2025 заключено 358 соглашений на 6,058 триллиона рублей - 07.09.2025, ПРАЙМ

На ВЭФ-2025 заключено 358 соглашений на 6,058 триллиона рублей

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) заключено 358 соглашений на 6,058 триллиона рублей, сообщили вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО,... | 07.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-07T05:55+0300

2025-09-07T05:55+0300

2025-09-07T05:55+0300

экономика

россия

рф

дальний восток

владивосток

юрий трутнев

росконгресс

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861899936.jpg?1757213701

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. На Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) заключено 358 соглашений на 6,058 триллиона рублей, сообщили вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета форума Юрий Трутнев. "На форуме подписано 358 соглашений на шесть триллионов 58,2 миллиарда рублей. Но главное не это. Форум стал местом подведения итогов работы за прошедшие десять лет. По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы продолжаем работу во благо Дальнего Востока, во благо нашей Родины. Заработали социальные программы, которые востребованы людьми, механизмы стимулирования экономики и привлечения инвесторов. Поручения, данные президентом, будут выполнены в полном объеме", - приводятся в сообщении фонда "Росконгресс" слова Трутнева. Отмечается, что на ВЭФ ежегодно приезжают зарубежные партнеры, заинтересованные в развитии бизнеса и добрососедских отношений. "Высокой оценкой этой работы являются слова нашего президента, что ВЭФ дает возможность пообщаться с коллегами почти из всего Тихоокеанского региона. В форуме приняли участие порядка восьсми тысяч участников и представителей СМИ из 75 стран и территорий. Прошедший ВЭФ показал - вне зависимости от геополитической конъюнктуры мы готовы выступать за равноправное сотрудничество со всеми конструктивно настроенными странами на принципах ответственного и долгосрочного партнерства", - цитирует "Росконгресс" советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.

рф

дальний восток

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, дальний восток, владивосток, юрий трутнев, росконгресс, вэф