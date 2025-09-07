Российские верфи за пять лет построили 234 судна

https://1prime.ru/20250907/verfi-861898660.html
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Российские верфи за последние пять лет построили 234 судна смешанного и внутреннего плавания, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2025.
"Несмотря на все вызовы, связанные с санкционными ограничениями и давлением макроэкономических факторов, с которыми наши судостроители столкнулись в последние годы, за последние пять лет российские верфи построили 234 транспортных судна смешанного и внутреннего плавания", - сказал министр.
Он добавил, что в настоявшее время портфель заказов российских верфей насчитывает 182 судна с контрактными сроками строительства до 2027 года.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск..
