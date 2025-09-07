Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов отметил интерес стран БРИКС к российским вертолетам - 07.09.2025
https://1prime.ru/20250907/vertolety-861901740.html
Алиханов отметил интерес стран БРИКС к российским вертолетам
Алиханов отметил интерес стран БРИКС к российским вертолетам - 07.09.2025, ПРАЙМ
Алиханов отметил интерес стран БРИКС к российским вертолетам
Страны БРИКС проявляют интерес к приобретению российских вертолетов, сотрудничество с участниками объединения позволит значительно расширить сферы применения... | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T08:06+0300
2025-09-07T08:06+0300
экономика
россия
владивосток
минпромторг
антон алиханов
вертолеты россии
вэф-25
https://cdnn.1prime.ru/img/83776/48/837764824_0:333:2821:1920_1920x0_80_0_0_b4875282019d758ddb459f27543180d7.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Страны БРИКС проявляют интерес к приобретению российских вертолетов, сотрудничество с участниками объединения позволит значительно расширить сферы применения отечественной гражданской авиации, такое мнение выразил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2025. "Что касается рынков сбыта российской вертолетной техники – это страны Юго-Восточной и Южной Азии, страны Африканского континента, СНГ. Сегодня в наших вертолетах заинтересованы страны-участницы БРИКС. Убежден, сотрудничество с БРИКС позволит значительно расширить сферы применения отечественной авиации гражданского назначения", - сказал он. Алиханов отметил, что вертолеты типа Ми-8/17, противопожарноые Ка-32А11ВС, легкие многоцелевые вертолеты "Ансат" уже зарекомендовали себя на зарубежном рынке. Также, холдинг "Вертолеты России" предлагает и совершенно новую технику, например офшорный Ми-171А3 для доставки на шельфовые буровые платформы людей и грузов. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
россия, владивосток, минпромторг, антон алиханов, вертолеты россии, вэф-25
Экономика, РОССИЯ, Владивосток, Минпромторг, Антон Алиханов, Вертолеты России, ВЭФ-25
08:06 07.09.2025
 
Алиханов отметил интерес стран БРИКС к российским вертолетам

Алиханов: сотрудничество с БРИКС расширит сферы применения российской авиации

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Страны БРИКС проявляют интерес к приобретению российских вертолетов, сотрудничество с участниками объединения позволит значительно расширить сферы применения отечественной гражданской авиации, такое мнение выразил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2025.
"Что касается рынков сбыта российской вертолетной техники – это страны Юго-Восточной и Южной Азии, страны Африканского континента, СНГ. Сегодня в наших вертолетах заинтересованы страны-участницы БРИКС. Убежден, сотрудничество с БРИКС позволит значительно расширить сферы применения отечественной авиации гражданского назначения", - сказал он.
Алиханов отметил, что вертолеты типа Ми-8/17, противопожарноые Ка-32А11ВС, легкие многоцелевые вертолеты "Ансат" уже зарекомендовали себя на зарубежном рынке. Также, холдинг "Вертолеты России" предлагает и совершенно новую технику, например офшорный Ми-171А3 для доставки на шельфовые буровые платформы людей и грузов.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Экономика
 
 
