https://1prime.ru/20250907/vertolety-861902271.html
Алиханов отметил предпосылки для расширения экспорта вертолетной техники
Алиханов отметил предпосылки для расширения экспорта вертолетной техники - 07.09.2025, ПРАЙМ
Алиханов отметил предпосылки для расширения экспорта вертолетной техники
В России есть необходимые предпосылки для расширения экспорта вертолетной техники, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости в... | 07.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-07T08:15+0300
2025-09-07T08:15+0300
2025-09-07T08:32+0300
экономика
россия
антон алиханов
минпромторг
вертолеты россии
ростех
https://cdnn.1prime.ru/img/83875/14/838751441_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_6200aeec1ad99423d77c5623c58bddc7.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. В России есть необходимые предпосылки для расширения экспорта вертолетной техники, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2025. "Экспорт российской вертолетной техники, безусловно, планируется расширять, и для этого есть все необходимые предпосылки. Технику холдинга "Вертолеты России" государственной корпорации "Ростех" эксплуатируют более 100 стран мира на всех континентах", - сказал министр. Он отметил, что отечественные вертолеты надежны, просты в эксплуатации и обслуживании, универсальны и могут выполнять широчайший спектр задач в самых разных климатических условиях. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://1prime.ru/20250907/vertolety-861901740.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83875/14/838751441_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_38b4c2ba2ea06c88aff7c89fadc6fe90.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон алиханов, минпромторг, вертолеты россии, ростех
Экономика, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг, Вертолеты России, Ростех
Алиханов отметил предпосылки для расширения экспорта вертолетной техники
Алиханов: в РФ есть предпосылки для расширения экспорта вертолетной техники
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. В России есть необходимые предпосылки для расширения экспорта вертолетной техники, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2025.
"Экспорт российской вертолетной техники, безусловно, планируется расширять, и для этого есть все необходимые предпосылки. Технику холдинга "Вертолеты России" государственной корпорации "Ростех" эксплуатируют более 100 стран мира на всех континентах", - сказал министр.
Он отметил, что отечественные вертолеты надежны, просты в эксплуатации и обслуживании, универсальны и могут выполнять широчайший спектр задач в самых разных климатических условиях.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Алиханов отметил интерес стран БРИКС к российским вертолетам