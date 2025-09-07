Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов отметил предпосылки для расширения экспорта вертолетной техники - 07.09.2025
Алиханов отметил предпосылки для расширения экспорта вертолетной техники
2025-09-07T08:15+0300
2025-09-07T08:32+0300
экономика
россия
антон алиханов
минпромторг
вертолеты россии
ростех
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. В России есть необходимые предпосылки для расширения экспорта вертолетной техники, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2025. "Экспорт российской вертолетной техники, безусловно, планируется расширять, и для этого есть все необходимые предпосылки. Технику холдинга "Вертолеты России" государственной корпорации "Ростех" эксплуатируют более 100 стран мира на всех континентах", - сказал министр. Он отметил, что отечественные вертолеты надежны, просты в эксплуатации и обслуживании, универсальны и могут выполнять широчайший спектр задач в самых разных климатических условиях. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
россия, антон алиханов, минпромторг, вертолеты россии, ростех
Экономика, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг, Вертолеты России, Ростех
08:15 07.09.2025 (обновлено: 08:32 07.09.2025)
 
Алиханов отметил предпосылки для расширения экспорта вертолетной техники

Алиханов: в РФ есть предпосылки для расширения экспорта вертолетной техники

© РИА Новости . Виталий Аньков
Учебно-тренировочные полеты
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. В России есть необходимые предпосылки для расширения экспорта вертолетной техники, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2025.
"Экспорт российской вертолетной техники, безусловно, планируется расширять, и для этого есть все необходимые предпосылки. Технику холдинга "Вертолеты России" государственной корпорации "Ростех" эксплуатируют более 100 стран мира на всех континентах", - сказал министр.
Он отметил, что отечественные вертолеты надежны, просты в эксплуатации и обслуживании, универсальны и могут выполнять широчайший спектр задач в самых разных климатических условиях.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Вертолет Robinson R44 - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Алиханов отметил интерес стран БРИКС к российским вертолетам
