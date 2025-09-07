https://1prime.ru/20250907/vertolety-861902271.html

Алиханов отметил предпосылки для расширения экспорта вертолетной техники

2025-09-07T08:15+0300

2025-09-07T08:15+0300

2025-09-07T08:32+0300

экономика

россия

антон алиханов

минпромторг

вертолеты россии

ростех

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. В России есть необходимые предпосылки для расширения экспорта вертолетной техники, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2025. "Экспорт российской вертолетной техники, безусловно, планируется расширять, и для этого есть все необходимые предпосылки. Технику холдинга "Вертолеты России" государственной корпорации "Ростех" эксплуатируют более 100 стран мира на всех континентах", - сказал министр. Он отметил, что отечественные вертолеты надежны, просты в эксплуатации и обслуживании, универсальны и могут выполнять широчайший спектр задач в самых разных климатических условиях. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

2025

