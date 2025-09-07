https://1prime.ru/20250907/vladivostok-861899864.html

Во Владивостоке проектируют прилегающие зоны легкого метро

Во Владивостоке проектируют прилегающие зоны легкого метро - 07.09.2025, ПРАЙМ

Во Владивостоке проектируют прилегающие зоны легкого метро

Проектирование прилегающих зон легкого метро ведется во Владивостоке, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава города Константин Шестаков. | 07.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-07T05:51+0300

2025-09-07T05:51+0300

2025-09-07T05:51+0300

бизнес

экономика

владивосток

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861899864.jpg?1757213519

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Проектирование прилегающих зон легкого метро ведется во Владивостоке, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава города Константин Шестаков. "Ведем проектирование и оформление земельных участков под парковками, перехватывающими вдоль, скажем так, основной магистральной линии угольный железнодорожный вокзал. Две парковки мы открыли уже полноценно: это корабельная набережная и станция "Вторая речка", - отметил агентству Шестаков. Как уточнил глава Владивостока, РЖД уже выбрали несколько станций, которые должны быть реализованы в первую очередь. Десятый Восточный экономический форум проходил со среды по субботу во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, владивосток, ржд