Во Владивостоке проектируют прилегающие зоны легкого метро
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - ПРАЙМ. Проектирование прилегающих зон легкого метро ведется во Владивостоке, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава города Константин Шестаков.
"Ведем проектирование и оформление земельных участков под парковками, перехватывающими вдоль, скажем так, основной магистральной линии угольный железнодорожный вокзал. Две парковки мы открыли уже полноценно: это корабельная набережная и станция "Вторая речка", - отметил агентству Шестаков.
Как уточнил глава Владивостока, РЖД уже выбрали несколько станций, которые должны быть реализованы в первую очередь.
Десятый Восточный экономический форум проходил со среды по субботу во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
